Grand Prix Raporu - Avustralya

Keyifler yerinde, Formula 1 geri döndü! Son zamanlarda özellikle de Formula E’nin gelişiyle sezonlar arası boşluğu atlatmak daha kolay hale geliyor. Yine de gün saydık, sabrettik, bekledik.



Sonra yine Mercedes’ler kazandı.



2019 Avustralya Grand Prix’sinin hikâyesi biraz da hakkı yenenler üzerinden yürüdü. Netflix, Drive to Survive belgesel serisinin ikinci sezonunu çekerken ellerinde güzel hikâyelerle başlamış olacak.



Spor dünyasındaki karakterlerin efsanevi varyasyonları vardır. Uzun saçlı Agassi, tişörtlü Nadal, motive BJ Penn, deniz seviyesinde dövüşen Cain Velasquez gibi… Sakallı Valtteri Bottas da onlardan biri olacağa benziyor. Özellikle motorsporlarında mental anlamda aşılan eşiklerin mekanik ve aerodinamik kazanımlardan fersah fersah üstün olduğunu bir kez daha gördük. Melbourne’de starttan itibaren amansız bir metronom gibi çalışan Bottas, yeni kuralla gelen en hızlı tur zamanı puanını da kapıp tam anlamıyla gövde gösterisi yaptı. Ondan şüphe edenlere, eleştirenlere, yetersiz görenlere ve aslında hayranları hariç hepimize bir kez daha düşünmemiz için bir sebep verdi. Bottas’ın buna ihtiyacı vardı. Görünen o ki, bizim de ihtiyacımız varmış.



Lance Stroll genç yaşına rağmen bir ilk çizgi startı, bir de podyuma sahip bir pilot. Herkesin gözünde yetenekten çok parası olan bir çocuk diye görülmesi sporun ikiyüzlülüklerinden doğrusu. Ciddi bir maddi destekten yoksun o seviyeye çıkanların sayısı az. Son zamanlarda gördüğümüz en yetenekli "pay driver" olabilir Kanadalı. Ayrıca grid'in en iyi start alan pilotlarından biri, belki de en iyisi. Avustralya’da güçlü takım arkadaşı Sergio Perez’i, biraz da Sauber pilotu Antonio Giovinazzi’nin oluşturduğu tren sayesinde geride bırakarak Racing Point’e sezonun ilk puanlarını kazandırdı. Sezon içerisinde mutlaka kötü günleri olacaktır, ama Stroll’un hakkındaki düşünceleriniz 2020’de farklı olacak.





Red Bull’un yıllarca bumerang muamelesi yaptığı, atınca geri gelen Daniil Kvyat yine koltuğunu hak ettiğini gösterdi. Belki de onun koltuğunda oturduğunu düşündüğü Pierre Gasly’ye yaptığı savunma, onun sivriliklerini törpülemeden olgunlaşabildiğini gösterir nitelikte. Öte yandan sıralama turlarında Red Bull’un acemiliğine yenik düşen Gasly’nin elinden bundan çok daha iyisi gelmezdi. Bir parantez de Honda mühendislerine açmak lazım. Yıllarca işlevsiz McLaren oluşumu yüzünden belki de haksız yere yemedikleri laf kalmamışken Verstappen ile gelen podyum onlar için çok şey ifade ediyordu. Honda’nın ihtiyacı olan, fonksiyonel ve profesyonel bir yapılanmaymış meğer. Kim bilebilirdi ki...



Orta sıralara biraz da yeni belgeselin etkisiyle gelen seyirciler daha güzel odaklanabilecek. Her yerde küçük hikâyeler var. Twitch yayıncısı genç yetenek Lando Norris, yine aynı hataları yapsalar da Magnussen ile önemli puanlar alan Haas, Raikkonen liderliğinde orta sıraları karıştırmaya niyetli Alfa Romeo ve daha niceleri… Bu sezon geride kalanlar için de keyifli geçecek. Mercedes-Ferrari mücadelesini ise, bir takım telsizi diyaloğuyla özetlemek mümkün:





-Neden yavaşız?







-Bilmiyoruz.

