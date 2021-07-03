Grand Prix Erkekler yarışı kentin zirvesiyle start aldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı ikinci etapta erkek sporcular start aldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı ikinci etapta erkek sporcular start aldı. Ulu Camii önünden başlayan yarışmaya protokol ve vatandaşlar da katıldı. "Neutral Start" ardından yarışmaya başlayan sporcular 154 kilometre uzunluğunda zorlu bir parkurda pedallayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet yarışması ikinci etabıyla devam ediyor. Erkek sporcularla düzenlenen ikinci etap, Tarihi Ulu Camii önünde başladı. Madalyalı Kavşak'a değin süren "Neutral Start" çok protokolün ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. "Germanicia Grand Prix" adı taşıyan bugünkü son yarış, Ulu Camii Meydanı başlangıcıyla, Andırın eski yolundan Edebiyat Yolu ve Göksun ilçesi güzergahında gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi önünde tamamlanacak yarışmada, Türkiye başta olmak üzere Ukrayna, Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Malezya, İran, Özbekistan, Kuveyt, Bahreyn, Cezayir, Fas, Polonya, Irak, Hollanda ve Panama olmak üzere birçok ülkeden sporcu yarışıyor. Zorlu parkurun tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara 18.00'de madalyaları verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör start öncesi bisiklet yarışması ve Edebiyat Yolu ilişkisine de değinerek, "Edebiyat Yolu'muz ve uluslararası bisiklet yarışımızın ilgisi şu; yol özlemdir, yol beklemektir, yol ümittir, yol gözlemektir. Dolayısıyla şiir ve edebiyatın bu duygusuyla bisiklet sporunu bu güzergahta buluşturarak hem bisiklet sporunun gelişmesi hem de şiir ve edebiyatımızın ve başkenti olan Kahramanmaraş'ın hem Türkiye'ye hem dünyaya tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 20 ülkeden 200 ün üzerinde sporcu bu yarışmaya katılıyor. Hemşerilerimizin ilgisi de son derece yüksek" dedi.

Vali Ömer Faruk Coşkun ise, "Edebiyat adıyla bilinen şehrimizde, Türkiye'de ilk kez düzenlenen edebiyatın ve sporun buluştuğu bu güzel organizasyonun haklı gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi ve alakasından son derece mutluyuz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı