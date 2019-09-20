Grand Prix Erciyes Erkekler Bisiklet Yarışı Develi Etabı Tamamlandı

20.09.2019 16:27

Develi Cumhuriyet Meydanın da startı verile Grand Prix Erciyes Erkekler Bisiklet Yarışı'nın 146 km'lik parkur tamamlandı. Yarışmanın Develi etabında 1. sporcu Beyaz Rusya'dan Shumou Nikolai olurken 2. ve 3. sporcular Salkano Sakarya Takımından Onur Balkan ve Ahmet Örken oldu.



Develi etabının tamamlanması ve ödül töreni sonrasında konuşan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Develimiz gerçekten çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptı 15 gün önce 1. etabı tamamlanan Velo Erciyes Bisiklet ve Uluslararası turnuvanın 2. etabı da bugün sonuçlandı ve biraz önce de ödülleri sporcularımıza taktim ettik. Gerçekten önemsediğimiz ve Develimizin tanıtımı adına önem verdiğimiz bir organizasyondu bu çünkü 11 ayrı Ülkeden ve yaklaşık 100 sporcunun katılmış olduğu bu organizasyonla güzel enstanteneler yaşandı ve vatandaşımızın yoğun ilgisiyle karşılandı. Organizasyonu yapan hemşehrilerimizden tutun sporcularımıza kadar buradaki Develinin atmosferini çok güzel buldukları ve önümüzde ki sene yine bu uluslararası düzeyde yapılan yarışın Develi'de yapılmasının gerçekten güzel olacağını ifade ettiler. Buda bize gurur ve mutluluk verici bir tabloyu önümüze serdi, inşallah bundan sonra da güzel Develimizin adını uluslararası düzeyde Ülkemizde duyurmak adına bu ve güzel organizasyonlara imza atmaya devam edeceğiz emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Develi etabını 3. olarak bitiren Ahmet Örken "Ülkemizde Uluslararası alanda olimpiyatlar için puan topladığımız müsabakalar bizim için çok önemli şuanda olimpiyatlara 1 sporcu garanti olarak gidiyor, biz bisiklet branşında 2 sporcunun gitmesi için mücadele veriyoruz. Bugün 2. ve 3. olduk Salkano Sakarya Büyükşehir Belediye Spor olarak, takım arkadaşlarımız bizlere çok yardımcı oldular, zorlu bir parkurdu zaten genel olarak Erciyes'te çok kamp yapıyoruz Develi'yi ve yollarını biliyoruz o yüzden biraz avantajlıydık, rakiplerimiz de buraya kampa geliyorlar. Ülkemizin tanınması açısından da çok iyi müsabaka olduğunu düşünüyorum çünkü Erciyes'de sporcuların kamp için tanıtımı için önemli bir alan bunun içinde önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdilik olimpiyatlar için çok iyi puanlar topladık Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce beye destekleri için çok teşekkür ediyoruz bizleri her zaman onure ediyor ve sahip çıkıyor kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA