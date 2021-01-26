Grand Park Lara'nın yeni İşletme Müdürü, Arif Şekeroğlu oldu

Corendon Hotels & Resorts çatısı altında faaliyet gösteren Grand Park Lara'nın yeni İşletme Müdürü, turizm alanında uzun süreli deneyim sahibi olan Arif Şekeroğlu oldu.

CorendonHotels & Resorts çatısı altında faaliyet gösteren Grand Park Lara'nın yeni İşletme Müdürü, turizm alanında uzun süreli deneyim sahibi olan Arif Şekeroğlu oldu.

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da Lara-Kundu bölgesinde 35.000 metrekare alana kurulu Grand Park Lara'nın yeni İşletme Müdürü Arif Şekeroğlu, daha önce turizm-otelcilik sektöründe yöneticilik görevlerinde bulunmuştu.

Arif Şekeroğlu

1977 Eskişehir doğumlu olan Arif Şekeroğlu, eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Meslek hayatına 10 Ekim 2000 yılında İstanbul'da bulunan Norm Mühendislik firmasında Planlama ve Uygulama Mühendisi olarak başlayan Şekeroğlu, 2002 yılında MNG Holding bünyesindeki WOW Otellerinde çalışmaya başlayarak turizm sektörüne adım atmış oldu. Uzun yıllar WOW otelleri bünyesinde çeşitli yönetim pozisyonlarında görev alan Şekeroğlu, son olarak Mirage Park Resort Hotel'de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.

Evli ve iki çocuk babası olan Arif Şekeroğlu, iyi seviyede İngilizce bilmektedir.

Kaynak: Tourism Today