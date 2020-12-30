Granada - Valencia İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
30.12.2020 10:34 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:37
La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Granada - Valencia maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Granada - Valencia maçıdır. Peki Granada - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
GRANADA - VALENCİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Granada - Valencia maçı 30 Aralık Çarşamba günü bu akşam saat 19:00 'da başlayacaktır.
GRANADA - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Granada - Valencia maçınıCBC Sport, Spor Smart, Smart Spor HD kanalından izleyebilirsiniz.
GRANADA - VALENCİA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Nuevo Los Cármenes Stadyumu, Granada'da oynanacak.