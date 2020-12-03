Granada - PSV UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 5. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bazı gruplardaki maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Granada - PSV Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Granada - PSV maçıdır. Peki Granada - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

GRANADA - PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Granada - PSV maçı 3 Aralık Perşembe günü (bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

GRANADA - PSV MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Granada - PSV maçıBein Sports beIN Connect kanalında yayınlanacaktır.

GRANADA - PSV MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Yeni Los Cármenes Stadyumu, Granada'da oynanacak.