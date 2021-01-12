Granada - Osasuna İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
12.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:08
La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Granada - Osasuna maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Granada - Osasuna maçıdır. Peki Granada - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
GRANADA - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Granada - Osasuna maçı 12 Ocak Salı günü bu akşam saat 21:00 'da başlayacaktır.
GRANADA - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Granada - Osasuna maçını Smart Spor HD Web , D-Smart 77 kanalından izleyebilirsiniz.
GRANADA - OSASUNA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Nuevo Los Cármenes Stadyumu, Granada'da oynanacak.