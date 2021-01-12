Granada - Osasuna İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Granada - Osasuna İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

12.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:08
Granada - Osasuna İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Granada - Osasuna maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Granada - Osasuna maçıdır. Peki Granada - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

GRANADA - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Granada - Osasuna maçı 12 Ocak Salı günü bu akşam saat 21:00 'da başlayacaktır.

GRANADA - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Granada - Osasuna maçını Smart Spor HD Web , D-Smart 77 kanalından izleyebilirsiniz.

GRANADA - OSASUNA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Nuevo Los Cármenes Stadyumu, Granada'da oynanacak.

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