Granada - Molde maçı ne zaman saat kaçta? Granada - Molde hangi kanalda? Granada - Molde maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Granada - Molde maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Granada - Molde maçı hangi kanalda? Granada - Molde maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Granada - Molde maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde futbol büyük önem taşıyan maçta Granada - Molde maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Granada - Molde maçı ne zaman, saat kaçta? Granada - Molde maçı hangi kanalda, hakemi kim? Granada - Molde maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar

GRANADA - MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Granada - Molde, UEFA Avrupa Ligi maçı 11.03. 2021 Perşembe günü oynanacak. Maçın başlama saati 23.00

GRANADA - MOLDE MAÇI HANGİ KANALDA?

Granada - Molde maçı Bein Sports Max 2 kanalından izlenecek.

GRANADA - MOLDE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLENECEK Mİ?

Granada - Molde maçını izlemek için Bein Sports kullanıcısı olmalısınız.