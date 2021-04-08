Granada - Manchester United UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmaları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde 1. çeyrek final maçları bugün oynanacak. Peki Granada - Manchester United Avrupa Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi çeyrek final maçları başladı. Bugün çeyrek final 4 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Granada - Manchester United maçıdır. Peki Granada - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

GRANADA - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Granada - Manchester United maçı 8 Nisan Perşembe günü (yani bu akşam) Türkiye saati ile 22:00 'da başlayacaktır.

GRANADA - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Granada - Manchester United maçını Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarından izleyebilirsiniz.

GRANADA - MANCHESTER UNİTED MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Nuevo Los Cármenes Stadyumu, Granada'da oynanacak.