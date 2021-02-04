Granada - Barcelona maç sonucu! Granada-Barcelona maç özeti izle! Granada-Barcelona maç kadrosu nedir?

3 Şubat Çarşamba akşamı saat 23.00'da Granada - Barcelona maçı gerçekleşti. Uzatmaları oynayan Granada-Barcelona maç sonucu! futbol severler tarafından merak ediliyor. Granada-Barcelona maÇ özeti izle! Granada-Barcelona maç kadrosu nedir?

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Granada-Barcelona maçı sonuçlandı. Büyük mücadelenin verildiği Granada-Barcelona maçında, Barcelona Atletico Madrid ile 50 puanla zirvede 10 puan farklaİspanya Kral Kupası'nda zafere doğru emin adımlarla ilerliyor. Granada'ya konuk olan Barcelona zirve yarışına ortak olacak görünüyor. Peki 3 Şubat Çarşamba akşamı gerçekleşen İspanya Kral Kupası çeyrek finali Granada-Barcelona maç sonucu! Granada-Barcelona maç özeti izle! Granada-Barcelona maç kadrosu nedir?

GRANADA - BARCELONA MAÇ SONUCU!

3 Şubat Çarşamba akşamı gerçekleşen Granada - Barcelona maçında heyecan doruktaydı.??İspanya Kral Kupası için mücadele eden Granada - Barcelona maçı 3 - 5 sonuçlandı.Geçen haftayı mağlup kapatan Granada, bu sene La Liga'da sorun yaşıyor.

Ev sahibi Granada bu hafta cezalıydı. turnuvaya son 16 dahil olan Barcelona ise Vallecano ve Cornella takımlarınıda ??İspanya Kral Kupası'na giden yolda elemişti.

GRANADA - BARCELONA MAÇ ÖZETİ İZLE!

??İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Granada - Barcelona maçı saat 23.00'da oynandı.

Granada zorlu rakibi karşısında 3 - 5 mağlup geldi. Maçın 33. dakikasında Barcelona karşısında Kenedy'in attığı golle maça 1- 0 başladı. Barcelona'nın savunma bölgesinde ısrarlı paslarıyla şaşkına uğrayan Katalan ekibi golu yedi ve ilk yarı sonu skoru bu oldu.

İkinci yarıda ise Roberto Soldado maçta göründü. 35 yaşındaki yıldız oyuncu uzun pasta savunmasıyla topu ağlara göndermeyi başardı.

Granada - Barcelona maçının 87. dakikasında Griezmann attı golle fark bire inerken, Jordi Alba ise beraberliği getirdi.

Uzatmaları oynayan Granada - Barcelona maçında, 100.dakikadaAntoine Griezman 3. golü atarak maçta takımı öne taşıdı. Zorlu mücadelenin verildiği İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Granada - Barcelona maçında Granada inancını kaybetmedi ve sonuna kadar mücadele ederek 103 dakikada Fede Vico'nunpenaltısıyla yeniden beraberliği yakalamayı başardı.

Maç heyecanı uzatmalarda devam ediyordu ve gol yağmuru devam ediyordu. 108 dakikaya gelindiğinde Frenkie de Jong takımı yeniden öne taşıdı. Jordi Alba 113. dakikada farkı 2'ye çıkardı ve maç 3 - 5sona erdi.

GRANADA - BARCELONA MAÇ KADROSU NEDİR?

Granada: Víctor Díaz, Aaron, Domingos Duarte, Soro, Eteki, Montoro, Puertas, Alman Carlos Neva, Soldado, Kenedy.

Barcelona: Messi, Ter Stegen, Sergi Roberto, Pedri, Jordi Alba, Araujo, Umtiti, Busquets, De Jong, Griezmann ve Trincao.