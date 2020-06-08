Gran Turismo 7 Duyurusu PlayStation 5 Etkinliğinde Yapılabilir
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Gran Turismo 7 Duyurusu PlayStation 5 Etkinliğinde Yapılabilir

Gran Turismo 7 duyurusu yakın bir zamanda gerçekleştirilebilir. Keşfedilmiş olan bir patent başvuruları doğrudan buna işaret ediyor.

Gran Turismo 7 Duyurusu PlayStation 5 Etkinliğinde Yapılabilir
08.06.2020 20:48 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:51

Gran Turismo 7 duyurusu yakın bir zamanda gerçekleştirilebilir. Keşfedilmiş olan bir patent başvuruları doğrudan buna işaret ediyor. Duyurunun ise geçtiğimiz hafta için planlanan ama sonradan ertelenen PlayStation 5 etkinliği sırasında yapılacağı tahmin ediliyor.

Gran Turismo serisi artık büyük bir marka haline geldi. Her yeni oyunu ile büyük beğeni toplayan serinin yeni oyununun ne zaman duyurulacağı ise merak konusu. Geçtiğimiz senenin Nurburgring Dünya Turu etkinliğindeki bir röportaj sırasında konuşan Polyphony Digital Üst Yöneticisi ve Gran Turismo serisinin yaratıcısı Kazunori Yamauchi, Gran Turismo 7 için geliştirilme aşamasında olduğunu ve son derece geniş kapsamlı olacağının söylemişti.

Gran Turismo 7, Yakın Bir Zamanda Duyurulabilir

Şu an için ne zaman duyurulacağına dair bir bilgi verilmiyor ama dün bir Resetera kullanıcısı, Arjantin Ulusal Endüstriyel Mülkiyet Enstitüsü veritabanında Sony Interactive Entertainment ve Polyphony Digital tarafından yapılan patent başvuruları olduğunu keşfetmiş. Bir tanesi Gran Turismo yapımı, bir tanesi Gran Turismo logosu ve bir tanesi de Polyphony Digital logosu ile ilgili. Bu başvuruların yapıldığı tarih ise 4 Haziran 2020 tarihi. Bu tarih, bildiğiniz gibi ertelenen PlayStation 5 etkinliğinin de tarihiydi.

Bu patent başvurularının ve Kazunori Yamauchi tarafından yapılan açıklamaların dışında serinin sıradaki oyunuyla ilgili iki ipucumuz daha var. Interbee 2018 etkinliğinde PlayStation 5 tarafından da desteklenecek ve CLEDIS adıyla tanıtılan teknolojinin gösterimi sırasında, Gran Turismo oyunu gösterilmişti. Polyphony Digital sıradaki Gran Turismo ile 4K'dan 8K'ya kadar desteğin sunulacağını söylemişti.

Bir diğer dikkat çeken ipucu ise PlayStation lisanslı yarış kokpitleri, stantları ve benzeri ürünler üreten Next Level Racing şirketinin sosyal medya üzerinden "2020 yılında en fazla beklediğiniz yarış oyunu hangisi?" sorusu ile yaptığı paylaşımda Gran Turismo 7 logosunun da yer alıyor olmasıydı. Daha sonradan bu logo paylaşımdan kaldırılmıştı ama bunun gerçekten de bir kaza olup olmadığı yoruma fazlasıyla açık diyebiliriz.

Bakalım ertelenen PlayStation 5 etkinliğinde Gran Turismo 7 duyurusu ile karşılaşacak mıyız? Muhtemel bir duyur ile yeni nesil konsolda göreceğimiz ilk 8K oyun veya ilk 8K oyunlardan bir tanesi olabilir. Bununla birlikte DualSense kolunun da yarış oyunlarındaki etkisini de görebilme fırsatı bulabiliriz. Ancak bunun için birazcık beklememiz gerekecek. Çünkü, Sony Interactive Entertainment henüz etkinlik için yeni bir tarih duyurusunda bulunmuş değil.

Kaynak: Tamindir

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