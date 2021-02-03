Gramaj hilesi nedir? Gramaj hilesi cezası ne kadar? 3 Şubat Resmi Gazete gramaj hilesi detayları

Resmi Gazete kararları merak edilmeye devam ediyor. Gramaj hilesinin 3 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yer alması sonrası vatandaşlar Gramaj hilesi nedir? Gramaj hilesi cezası ne kadar? 3 Şubat Resmi Gazete gramaj hilesi detayları sorularının cevaplarını arıyor.

3 Şubat Resmi Gazete kararlarının ardından öne çıkan başlıklardan biri de gramaj hilesi oldu. Cezası da belirlenen gramaj hilesinin detaylarını sizler için derledik.

GRAMAJ HİLESİ NEDİR?

Gramaj hilesi olarak bilinen yanıltıcı ambalaj uygulamaları sıklıkla rastlanan bir durumdur. Gramaj hilesinde öne çıkan bir ürünün gramı azaltılırken fiyatının aynı kalması durumudur.

GRAMAJ HİLESİ CEZASI NE KADAR?

Gramaj hilesini 'aldatıcı ticari uygulama' kapsamına alan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Gramaj hilesi yapanlara 11 bin ile 114 bin TL arasında ceza verilecek.

3 ŞUBAT TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YER ALDI!

Ticaret Bakanlığı "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği"nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla gramaj hilesi olarak yanıltıcı ambalajlar aldatıcı ticari uygulama olarak nitelendi.

İlgili yönetmeliğe "Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları." maddesi eklendi.

Böylelikle yanıltıcı ambalaj yapan kuruluşlara 11 bin ila 114 bin TL arasında değişecek para cezası uygulanabilecek.