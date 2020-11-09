Gram altın, yüzde 7 değer kaybıyla 500 liranın altına geriledi

Altının gram fiyatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve dolar kurundaki gerilemeye paralel sert bir şekilde düşüşe geçerek 500 liranın altına geriledi.

Altının gram fiyatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve dolar kurundaki gerilemeye paralel sert bir şekilde düşüşe geçerek 500 liranın altına geriledi.

Yurt içinde, dolar kurundaki sert düşüşle gerileyen gram altın, yurt dışında Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışına paralel ons altındaki değer kaybıyla düşüşünü hızlandırdı ve 491,3 lirayı gördü.

Gram altın saat 15.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 7,5 altında 494 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 814 lira, Cumhuriyet altını da 3.324 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da gün içinde 1.901 dolara kadar gerilemesinin ardından kayıplarını kısmen telafi ederek şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 2 altında 1.913 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışının küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını ve güvenli liman varlıkların satıcılı bir seyir izlediğini belirtti.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası düşüşü hızlanan dolar/TL'nin 8,04 seviyelerinde dengelendiğini bildiren analistler, aşı ile ilgili haber akışının emtia fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 dolar desteğinin kırılması durumunda düşüşün devam edebileceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan