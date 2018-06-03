Gram Altın, Yatırımcısına İlk 5 Ayda Yüzde 19 Kazandırdı

Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatı dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğilimde hareket ederken rekor üzerine rekor kırdı. Dolar kurunun 4,9282 lira seviyesine kadar yükselmesinin etkisiyle 23 Mayıs'ta tüm zamanların zirvesi olan 204,9 lirayı gören gram altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz ve sadeleşme adımlarının ardından bu seviyelerde tutunamadı ve düşüşe geçti ve mayıs ayını 188,7 liradan tamamladı.

SADECE ŞUBAT'TA DEĞER KAYBETTİ

Mayıs ayında 171-205 lira bandında işlem gören ve yüzde 9,9 değer kazanan altının gram fiyatının aylık bazdaki performansına bakıldığında ise sadece şubat ayında değer kaybettiği görüldü.

İLK 5 AYDA YÜZDE 19 GETİRİ

Altının gram fiyatı yılın ilk 5 ayında ise yatırımcısına yüzde 19 getiri sağladı.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, dolar kurunun psikolojik 5 lira seviyesine yaklaşmasının, TCMB'nin önemli adımlar atmasına imkan tanıdığını kaydetti.

TCMB'nin özellikle sadeleşme sürecine yönelik gerçekleştirdiği adımların, dolar kurundaki geri çekilmeyi 4,45 -4,40 lira bölgesine yaklaştırdığını bildiren Erkan, "Gram altın fiyatı da dolar kurundaki geri çekilmelerden etkilenerek 204,9 lira seviyesinden başlattığı tepki düşüncesini 185,7 seviyesine kadar taşıdı ancak devamını getiremedi çünkü bu süreçte dolar kurunun tepki düşüncesine son verme beklentisi gündemi meşgul etti" ifadesini kullandı.