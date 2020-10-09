Son dakika gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu?
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Son dakika gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu?

09.10.2020 13:51 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:02
Son dakika gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu?

Ons altının yeniden bin 914 dolar seviyelerine dengelenmesiyle birlikte gram altın ve diğer altın fiyatları değişim yaşadı. Altının gramı 486 lira seviyelerine yaklaştığı dakikalarda ons altındaki yükseliş sonrası bir kez daha bu rakama ulaşmıştır. Dolardaki yükseliş gram altını yeniden harekete geçirdi. Çeyrek altın bugün ne kadar?

Altının gram fiyatı haftanın son işlem günü olan 9 Ekim 2020 Cuma günüdiğer altın fiyatları gibi yükselişe geçti. Ons altındaki artış tüm altın türlerni etkilerken dolar kurundaki artış da altın piyasasını etkilemiştir.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış fiyatı: 1.915

Ons altın satış fiyatı: 1.916

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bugün gram altının fiyatı 486 liradan işlem görüyor. Ons altının yeniden yönünü yukarı çevirmesi ve dolar kurundaki artış gram altını 486 liraya çıkardı.

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Bugün çeyrek altın 781 liradan alıcı bulurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 798 TL'dir.

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI?

Yarım altın alış fiyatı: 1557,82

Yarım altın satış fiyatı: 1597, 82

CUMHURİYET ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Gün açılışında cumhuriyet altın alış fiyatı 3 bin 125 liradan bulunurken satış fiyatı ise 3 bin 186 lirada yer alıyor.

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