Son dakika gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu?

Ons altının yeniden bin 914 dolar seviyelerine dengelenmesiyle birlikte gram altın ve diğer altın fiyatları değişim yaşadı. Altının gramı 486 lira seviyelerine yaklaştığı dakikalarda ons altındaki yükseliş sonrası bir kez daha bu rakama ulaşmıştır. Dolardaki yükseliş gram altını yeniden harekete geçirdi. Çeyrek altın bugün ne kadar?