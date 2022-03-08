Gram altın kaç TL? Çeyrek altın, tam altın 8 Mart GÜNCEL fiyatları ne kadar? Altın rekor kırdı mı? - Haberler

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Gram altın kaç TL? Çeyrek altın, tam altın 8 Mart GÜNCEL fiyatları ne kadar? Altın rekor kırdı mı?

Haberler.com - Gündem
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Gram altın kaç TL? Çeyrek altın, tam altın 8 Mart GÜNCEL fiyatları ne kadar? Altın rekor kırdı mı?

Son dönemde altın fiyatları hızla yükselişe geçerken gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları takip edildi. Peki, Çeyrek altın, tam altın 8 Mart GÜNCEL fiyatları ne kadar? Altın rekor kırdı mı? Gram altın kaç TL?

Rusya- Ukrayna hattında yaşanan gelişmeler sonrası altın fiyatları artarken vatandaşlar Gram altın kaç TL, Çeyrek altın, tam altın 8 Mart GÜNCEL fiyatları ne kadar vealtın rekorkırdı mı gibi konular merak edildi? Peki, gram altın kaç TL?

GRAM ALTIN KAÇ TL?

8 Mart 2022,saat 20.10 itibariyle

Altın Ons: 2064,10

Gram: 962,67

Çeyrek Altın: 1559,52

Yarım Altın: 3119,05

Tam Altın: 6228,47

Cumhuriyet Altını: 6296,40

Reşat Altını: 6486,91

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

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Altın, Gündem, Ekonomi, Haberler

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