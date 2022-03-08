Gram altın kaç TL? Çeyrek altın, tam altın 8 Mart GÜNCEL fiyatları ne kadar? Altın rekor kırdı mı?

Rusya- Ukrayna hattında yaşanan gelişmeler sonrası altın fiyatları artarken vatandaşlar Gram altın kaç TL, Çeyrek altın, tam altın 8 Mart GÜNCEL fiyatları ne kadar vealtın rekorkırdı mı gibi konular merak edildi? Peki, gram altın kaç TL?

GRAM ALTIN KAÇ TL?

8 Mart 2022,saat 20.10 itibariyle

Altın Ons: 2064,10

Gram: 962,67

Çeyrek Altın: 1559,52

Yarım Altın: 3119,05

Tam Altın: 6228,47

Cumhuriyet Altını: 6296,40

Reşat Altını: 6486,91

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