Gram altın kaç tl? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne?

Merkez Bankası'nın seri faiz indirimleri sonrası TL'deki sert değer kaybı devam ediyor. Dün günü 11.25'ten tamamlayan Dolar yeni güne rekorla başladı. Kur 12.50 lira seviyesini görerek rekor tazeledi. Peki Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? detayları sizler için derledik.

ALTIN NE KADAR OLDU?

Dün günü 657 liradan tamamlayan altının gram fiyatı ise dolardaki yükselişe paralel hareket ediyor. Gram altın 724 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 1.150 liradan satılıyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve enflasyon endişelerinin gündemin üst sıralarında yer almaya devam ettiğini belirterek, para politikaların ilişkin belirsizliklerin de varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve 2. el konut satışları ile Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, bu hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklayacağı Fed Başkanı adayı ve enflasyonla ilgili söylemlerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

ONS ALTINDA 1.850 VE 1.875 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.850 ve 1.875 dolar seviyelerinin direnç, 1.830 doların ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

ALTIN FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİR?

Merkez bankaları rezervlerinde kağıt para ve altın bulundurur. Merkez bankaları para rezervlerini çeşitlendirdikçe - biriktirdikleri kağıt para birimlerinden ayrı olarak altına dönüşür, altının fiyatı tipik olarak yükselir. Dünya uluslarının çoğu, esas olarak altından oluşan rezervlere sahiptir.

Bloomberg, ABD'nin 1971'de altın standardını terk etmesinden bu yana küresel merkez bankalarının en çok altını satın aldığını ve 2019 rakamlarının 2018'in 50 yıllık rekorundan sadece mütevazı bir şekilde düştüğünü bildirdi.

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

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