Gram altın kaç lira oldu? Gram altın yükseldi mi? Gram altın düştü mü?

Ekonomi piyasalarında yaşanan hareketlilik sonrası Gram altın kaç lira oldu merak edildi. Peki, Gram altın yükseldi mi? Gram altın düştü mü? Gram altın kaç lira oldu?