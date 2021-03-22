Gram altın kaç lira oldu? Gram altın yükseldi mi? Gram altın düştü mü?
22.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:51
Ekonomi piyasalarında yaşanan hareketlilik sonrası Gram altın kaç lira oldu merak edildi. Peki, Gram altın yükseldi mi? Gram altın düştü mü? Gram altın kaç lira oldu?
Hafta sonu ekonomi dünyasında birbiri ardına etkileyici gelişmeler yaşanmış, Pazar gecesi ise kurlarda ani değişiklikle gözlendi. Peki, Gram altın kaç lira oldu? Gram altın yükseldi mi? Gram altın düştü mü?
GRAM ALTIN KAÇ LİRA OLDU?
Gram altın fiyatlarında son dönemde ani değişimler oldu.İşte güncel Gram altın fiyatı: