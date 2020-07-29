Gram altın kaç lira oldu. Altın rekor kırdı mı? Altın yükseldi mi?
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Gram altın kaç lira oldu. Altın rekor kırdı mı? Altın yükseldi mi?

Gram altın rekor seviyeye ulaşarak 438 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 720 lira, cumhuriyet altını 2.920 liradan satılıyor.

Gram altın kaç lira oldu. Altın rekor kırdı mı? Altın yükseldi mi?
29.07.2020 11:54 | Son Güncelleme: 29.07.2020 11:58

Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel dün yüzde 1,97 değer kazanan altının üne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 438 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 720 lira, cumhuriyet altını 2.920 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün 1.981 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesini görmesi sonrası bugün 1.960 dolara geriledi.

'ONS ALTINDA 1.980 DOLAR DİRENÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin takip edileceğini bildirdi. Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, karar metni ve Powell'ın gelecek dönem için vereceği ipuçlarının piyasalar için önemli olacağını söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların destek, 1.980 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 415-430 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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