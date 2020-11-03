Gram altın kaç lira, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 3 Kasım güncel altın fiyatları!

Ekonomi haberlerini yakından takip edenler döviz ve altın kurlarının son durumunu merak ediyor. Peki, Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar? Altın kaç lira oldu?

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın, cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları da yatırımcıların merak konusu oldu. Peki, Gram altın kaç lira, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, İşte, 3 Kasım güncel altın fiyatları!

3 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 515 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 845 lira, cumhuriyet altını da 3.445 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 514,2 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 515 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 845 lira, cumhuriyet altını da 3.445 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.895 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Altın Ons 1895,2

Altın Gram 515,6

Çeyrek Altın 845,8

Yarım Altın 1691,6

Tam Altın 3372,9

Cumhuriyet Altıni 3450,4

Kapalicarsi 14 Ayar Altın TL/Gr 300

Kapalicarsi 18 Ayar Altın TL/Gr 384,7

Kapalicarsi 22 Ayar Altın TL/Gr 469,8

Reşat Altını 3554,8

Kulplu Reşat Altını(Serbest P) 3547,6

Gumus Gram 6,6

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN