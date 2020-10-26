Gram altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira? Altın fiyatları yükseldi mi? Güncel altın fiyatları!
26.10.2020 15:13 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:20
Ekonomi dünyasının en çok konuşulan konularından olan altın fiyatları hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Çeyrek altın kaç lira? Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın kaç lira?
Altın fiyatları, ekonomi dünyasının merak edilen konusu haline geldi. Rekor seviyelere gelen altın hakkında gram altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira? Altın fiyatları yükseldi mi gibi araştırmalar yapılıyor. İşte Güncel altın fiyatları…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
26 Ekim Pazartesi 15.00 itibarıyla güncel altın fiyatları:
Altın Ons: 1902,2
Altın Gram: 494,0
Yarım Altın: 1578,6
Tam Altın: 3157,3