Gram altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira, cumhuriyet altını kaç lira? Güncel altın fiyatları!
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Gram altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira, cumhuriyet altını kaç lira? Güncel altın fiyatları!

Altın fiyatlarını takip edenler altındaki hareketlilik sonrası gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını takibe aldı. Peki, çeyrek altın kaç lira, cumhuriyet altını kaç lira? Gram altın kaç lira oldu?

Gram altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira, cumhuriyet altını kaç lira? Güncel altın fiyatları!
21.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:05

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 401,7 liradan işlem görüyor. Altındaki yükseliş sonrası güncel altın fiyatları merak edildi. Peki, çeyrek altın kaç lira, cumhuriyet altını kaç lira?

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 652 lira, cumhuriyet altını da 2.668 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.822,4 dolar seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 652 lira, cumhuriyet altını da 2.668 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.822,4 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALIN YÜKSELECEK Mİ?

Analistler, küresel merkez bankalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının finansal etkilerini azaltmak için genişleyici para politikası tutumlarına devam etmelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi.

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