Gram altın fiyatı nedir? Altın bugün ne kadar? 2 Temmuz çeyrek altının fiyatı!
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Gram altın fiyatı nedir? Altın bugün ne kadar? 2 Temmuz çeyrek altının fiyatı!

Gram altın fiyatı nedir? Altın bugün ne kadar? 2 Temmuz çeyrek altının fiyatı!
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Ekonomi haberlerini yakından takip edenler döviz ve altın kurlarının son durumunu merak ediyor. Peki, Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar? Altın kaç lira oldu? Çeyrek altı fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç gram! Anlık altın yorum! Canlı altın! Gram altın fiyatı bugün ne kadar?

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın, cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları da yatırımcıların merak konusu oldu. Peki, Gram altın kaç lira, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, İşte, 2 Temmuz güncel altın fiyatları!

2 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 495,05lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 801,97lira, cumhuriyet altını da 3311,31liradan satılıyor.

2 TEMMUZGRAM ALTIN FİYATLARI!

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 495,05liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 495,05lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI, YARIM ALTN FİYATLARI!

Çeyrek Altın:

Alış: 792,0722

Satış: 811,874

Yarım Altın:

Alış: 1584,144

Satış: 1623,748

ALTIN FİYATLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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