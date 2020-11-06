Gram altın 527 lira seviyelerinde
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Gram altın 527 lira seviyelerinde

06.11.2020 10:33 | Son Güncelleme: 06.11.2020 10:48
Gram altın 527 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 527,4 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 527,4 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,4 üzerinde 527,9 liradan tamamladı.

Gram altın, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 527,4 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 865 lira, Cumhuriyet altını da 3.531 liradan satılıyor.

Dün, doların değer kaybının pozitif etkilediği altının ons fiyatı ise hızlı bir şekilde yükselişe geçerek, yüzde 2,3 artışla 1.953 dolar sınırına çıktı. Altının son fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.942,1 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dolar endeksindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.

ABD'deki başkanlık seçimi sonuçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.960 doların direnç olarak öne çıktığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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