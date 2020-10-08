Gram altın 483 lira seviyelerinde
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Gram altın 483 lira seviyelerinde

08.10.2020 11:21 | Son Güncelleme: 08.10.2020 11:24
Gram altın 483 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 482,7 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 482,7 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 478,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 482,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 790 lira, Cumhuriyet altını da 3.226 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.892 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mali desteklere devam edilmesine dikkati çektiği toplantı tutanakları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın teşvik paketine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımın altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün yayımlanacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının ve jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarını etkileyebileceğine işaret eden analistler, ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Haber Yorumları (1)
BURHAN: Alin kardesin alin KILO KILO alin
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