Gram altın 449 lira seviyelerinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gram altın 449 lira seviyelerinde

29.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:01

Altının gram fiyatı, güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından 449,2 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından 449,2 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 altında 448,4 liradan tamamladı.

Gram altın yeni güne sınırlı değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 449,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 737 lira, Cumhuriyet altını da 3.010 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda, önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.878 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin ardından düşen dolar endeksinin, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, veri takviminin sakin olduğunu bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

Gram altın 449 lira seviyelerinde

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Samet Aybaba Güven Yalçın Sergen Yalçın
Tüm Haberler Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gram altın 449 lira seviyelerinde | Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 11:01:38. #1.15#
title