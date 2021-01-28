Gram altın 437 lira seviyelerinde
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Gram altın 437 lira seviyelerinde

28.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:59
Gram altın 437 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 436,5 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 436,5 liradan işlem görüyor.

Dün yüzde 0,4 artışla 438,8 liradan günü tamamlayan gram altın, bugün düşüş eğiliminde hareket ediyor.

Gram altın, saat 11.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 436,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 714 lira, Cumhuriyet altını da 2.920 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.838 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar nedeniyle altının ons fiyatının yön arayışında olduğunu söyledi.

Yurt içinde, bugün altın fiyatlarının, gerileyen dolar kuruna paralel düşüş kaydettiğini ifade eden analistler, öğleden sonra ABD'de büyüme verisinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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