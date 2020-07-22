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Gram altın 408 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 407,8 liradan işlem görüyor.

Gram altın 408 lira seviyelerinde
22.07.2020 11:41 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:44

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 407,8 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,3 yükselişle 1.841,7 dolardan kapattı. Altının ons fiyatındaki bu yükselişe paralel dün yüzde 0,8 değer kazanan gram altın, günü 404 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 407,8 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 670 lira, Cumhuriyet altını da 2.734 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında 1.866 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.851 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gümüşün ons fiyatı da dün 21,3 doları görmesinin ardından, yükselişine bugün de devam etti. Gün içinde yaklaşık 7 yılın en yüksek seviyesi olan 22,8 doları gören gümüşün ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 21,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Avrupa Birliği üyesi 27 ülke liderinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programında anlaşmaya varması sonrası gözlerin ABD ekonomisini desteklemek için görüşülen pakete çevrildiğini söyledi.

Bununla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkedeki Kovid-19 salgınına ilişkin, "Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek." ifadesini kullandığını belirten analistler, bu durumun güvenli liman varlıklara olan talebi artırdığını kaydetti.

Analistler, gümüşün de güvenli liman olarak görülmesi ve gümüş arzında son dönemde gözlemlenen problemlerin gümüş fiyatlarını destekleyen en önemli etkenler olduğunu bildirdi.

Bugün, veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 405-415 lira bandının izleneceğini söyledi.

Kaynak: AA

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