Gram altın 400 liranın altını test etti
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Gram altın 400 liranın altını test etti

17.02.2021 18:23 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:26
Gram altın 400 liranın altını test etti

Altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybı hızlanan gram altın, 400 liranın altını test etti.

Altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybı hızlanan gram altın, 400 liranın altını test etti.

20 Temmuz 2020'den bu yana ilk kez 399 liraya gerileyerek 400 liranın altını gören gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 400,5 lirada dengelendi.

Analistler, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü güne taşıyan ABD 10 yıllık tahvil faizleri, son 4 işlem gününde yaklaşık 15 baz puan artarak Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,32'ye ulaştı. Dün 90,1 seviyelerini test dolar endeksi de şu sıralarda 91 seviyelerinde bulunuyor.

Emtia fiyatlarındaki yükseliş trendinin küresel bazda enflasyonist baskıları artırabileceği endişesinin tahvil faizlerindeki çıkışın ana sebeplerden biri olduğunu belirten analistler, söz konusu harekete paralel artan dolar talebinin de dolar endeksinde yukarı yönlü hareketi desteklediğini kaydetti.

Analistler, artan enflasyonist beklentiler ve küresel bazda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasında gözlemlenen hızlanmanın yatırımcıları getiri arayışına yönelttiğini ifade etti.

Analistler, altının ons fiyatının 1.760 desteğini aşağı yönlü kırması halinde 1.720 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini, yukarı yönlü hareketlerde ise 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Ekonomi yönetiminin "piyasa dostu" politikalarıyla TL'deki değer kazancının devam ettiğini aktaran analistler, bu durumun altının gram fiyatını baskılayan en önemli etkenlerden biri olduğunu vurguladı.

Analistler, dolar kurunda 6,85 seviyesinin önemli destek olduğuna işaret ederek, gram altının 400 lira seviyesinin altında kalması halinde 360-380 lira bölgesini test edebileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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