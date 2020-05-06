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Gram altın 392 lira seviyelerinde

Gram altın 392 lira seviyelerinde
06.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:44

Altının gram fiyatı, 392,9 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, 392,9 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 388 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı 392,9 lira ile tarihin en yüksek seviyesini test etmesinin ardından, saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 392,3 lira seviyesinde seyrediyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 644 lira, Cumhuriyet altını da 2.628 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.704 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerin kademeli olarak kaldırılması ve ekonomilerin yakın zamanda tekrar açılacağına yönelik açıklamaların, risk algısını görece azalttığını ifade etti.

Ons fiyatındaki sakin seyre karşın, altının gram fiyatının, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazandığını kaydeden analistler, bugün ABD'de açıklanacak özel sektör istihdam verisi ile dolar kurunun seyrinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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