06.01.2020 12:01 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:06

Jeopolitik riskler çerçevesinde altın fiyatları hızla artışını sürdürüyor. İç piyasada gram altın 300 lirayı aştı, çeyrek altın ise 495 liradan alıcı buluyor.



ABD ile İran arasındaki ciddi gerilimler altın piyasasını da yukarı yönlü baskılıyor. Altın fiyatları geçtiğimiz haftadan itibaren yükseliş hareketini sürdürüyor. Spot piyasada altının ons fiyato yüzde 1,59'luk artışla bin 576 dolar oldu. İç piyasada ise gram altın 301 liraya ulaşırken, çeyrek altın 495 liradan satılıyor.



Güncel altın fiyatları:



24 ayar gram altının satış fiyatı 301 lira olurken, çeyrek altın 495 lira, yarım altın 991 lira, tam altın 1943 lira, Cumhuriyet altını 1999 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA