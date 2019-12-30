Gram altın 289 lira seviyelerinde

30.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:12

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 289,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın, geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 289,3 liradan tamamladı.



Yeni haftaya sakin başlayan altının gram fiyatı, saat 12.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 289,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 475 lira, Cumhuriyet altını da 1.940 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 1.515 doları test etmesinin ardından 1.513 dolar seviyesinde dengelendi

Analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle uluslararası piyasalarda düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlendiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.515 dolar, gram altında ise 290 liranın önemli dirençler olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA