Gram altın 275 lira seviyelerinde

12.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:08

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından 274,5 lira seviyesinde seyrediyor.



Gram altın, dün dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 274,9 liradan tamamladı.



Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 274,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 447 lira, Cumhuriyet altını da 1.832 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.472,4 dolar seviyesinde seyrediyor.



Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını değiştirmediğini ve sonrasında Başkan Jerome Powell'ın, 2020'de uygulayacağı olası para politikasına ilişkin açıklamalarında faiz seviyesinin uygun bir yerde olduğunu söylediğine işaret etti.

Fed'in küresel ekonomiye ve ABD ekonomisine dair olumlu bir bekleyiş içinde olduğunun anlaşıldığını ifade eden analistler, dolardaki değer kaybıyla dün altının ons fiyatında yüzde 0,7'lik artış gözlemlendiğini kaydetti.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarında 2020 para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'den 150 baz puanlık faiz indirimi beklerken, Christine Lagarde başkanlığında gerçekleştirilecek ECB toplantısında ise faizlerde değişikliğe gidilmesi öngörülmüyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA