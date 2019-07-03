Gram altın 258, çeyrek altın 421 lira
Gram altın 258,4 lira, çeyrek altın 421 lira ve Cumhuriyet altını 1.723 liradan işlem görüyor.
Gram altın 258,4 lira, çeyrek altın 421 lira ve Cumhuriyet altını 1.723 liradan işlem görüyor
Kaynak: Dunya.com
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