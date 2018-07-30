GrafikliChp'de İmzaların Teslim Süresi "Taktik Savaşı"Yla Geçecek

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP'de 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle başlatılan imza toplama süreci saat 17.30'da tamamlanıyor. CHP'li muhaliflerin önünde imzaların Genel Merkez'e teslimi için bir haftalık süre bulunuyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP kurultay delegelerinin 16 Temmuz Pazartesi günü olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza sürecinde bugün son gün.

Parti tüzüğüne göre, 15 gün önce başlatılan imza süreci, bugün saat 17.30'da sona eriyor.

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP'li delegeler salt çoğunluk olan 625'e ulaştıklarını açıklasalar da Genel Merkez yöneticileri sayının çok daha aşağılarda olduğunu savunuyor. Genel Merkez ayrıca yeterli imza olmadan bir olağanüstü kurultayın toplanmasına ise yaklaşan yerel seçimleri gerekçe göstererek, sıcak bakmıyor.

- Noter belgesini göndermeyen imzacıyı ikna haftası

Partide 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan kurultay tartışmaları imza toplama süresinin sonu olan saat 17.30 itibariyle sona erecek gibi görünmüyor. Zira, imzacı delegelerin önünde, toplanan imzaların Genel Merkez'e teslimi için bir haftalık süre daha bulunuyor.

Tüzük gereği verilen bu bir haftalık süre, toplanan imzaların ulaştırılması, tasnifi, derlenmesi ve sunuma hazır hale getirilmesi için tanınıyor. Türkiye'nin herhangi bir ilinde son gün verilen imzanın Genel Merkez'e ya da imzayı toplayanlara ulaştırılması için bu sürenin gerekli olduğu kaydediliyor.

Parti kulislerinde ise tüzük gereği tanınan bu sürenin, imza toplayanlar ile Genel Merkez arasında "notere giden ancak belgesini ulaştırmayan delegeleri ikna amaçlı kullanılacağı" gerekçesiyle tam bir "taktik savaşı" şeklinde geçeceği değerlendirmesi yapılıyor.

Olağanüstü kurultay talebiyle notere giden bir delege verdiği dilekçeden üç nüsha alıyor. Üç nüshadan birisi delegede kalırken, diğer ikisi Genel Merkeze ve imza toplayanlara gönderilmek zorunda.

Ancak, kurultayın toplanıp toplanmayacağı imza sayısı netleşmeden belirlenemeyeceği için çoğu delege söz konusu nüshayı ilgili tarafa göndermiyor. Nüsha ulaşmadığı için de işleme konamıyor.

Bu bir haftalık teslim süresinde hem Genel Merkez hem de imzacılar notere giden ancak "dilekçesini göndermeyen" delegeyi ikna için çaba sarf ediyor. Yani CHP'de aslında sonucu görebilmek için bir hafta daha beklemek gerekiyor.

- Geçerli imzayla yeterli çoğunluk sağlanırsa ne olacak?

Olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayanların bu imzaları Genel Merkeze ulaştırmasıyla da süreç tamamlanmış olmuyor. Teslim edilen imzalar Genel Merkez tarafından sıkı bir kontrole tabi tutuluyor.

Kontrol sonrası delege hazirun cetveline ölüm, mükerrer, sahte imza gibi durumların işlenmesi ile ortaya çıkacak tabloyla kurultayın yapılıp yapılmayacağı netleşecek. Buradan çıkacak sonucun yargıya taşınabileceği belirtiliyor.

Değerlendirme sonunda geçerli imzalarla yeterli çoğunluk olan 625 imzaya ulaşılması durumunda ise Genel Merkez önünde kurultayı toplamaktan başka seçenek kalmıyor.

Bu durumda, imzaların teslim süresinin dolduğu gün esas alınarak 45 gün içinde kurultayın toplanması gerekiyor. Kurultayın toplanacağı tarih de en az 15 gün öncesinden delegelere bildirilmek zorunda.

Bu zorunluluk göz önüne alındığında Genel Merkezin, tesliminden sonra imzaları incelemek için yaklaşık bir aylık süresi bulunuyor.

- İmzacılar süreyi sonuna kadar kullanacak

Kurultay için imza toplayanlar, süre bittikten sonra tüzük gereği kendilerine tanınan bir haftalık süreyi sonuna kadar kullanacakları yönünde açıklama yaparken CHP'li bazı isimler yargıya taşınmadan imzaların gereği yapılarak kurultayın toplanması gerektiğine işaret ediyor.

Süreçte sona gelinirken, olağanüstü kurultay isteyenlerin genel başkan adayı Muharrem İnce katıldığı bir televizyon kanalında delegelere imza çağrısında bulundu. Bu çağrının ne kadar karşılık bulduğu da 17.30'da netlik kazanacak.

Öte yandan Bilecek Milletvekili Yaşar Tüzün, AA muhabirine sürenin biteceği 17.30'da bir basın toplantısı düzenlemeyi düşünmediklerini, rakamları sosyal medya üzerinden duyuracaklarını açıkladı.

- Kimler kurultay istiyor?

CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından başladı.

Parti içinde "değişim" isteyenlerin sözcülüğünü ise Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile PM üyesi Gaye Usluer yaptı.

Sürece, İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Selin Sayek Böke, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, PM üyeleri Erdal Aksünger ve Gökhan Günaydın, eski milletvekilleri Dursun Çiçek, Namık Havutça, Emre Köprülü, Mehmet Tüm, Nihat Matkap, Necati Yılmaz, Barış Yarkadaş ve İlhan Cihaner ile Kılıçdaroğlu'nun istifa eden başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay da destek verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu "değişim"den yana olduklarını açıklarken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

Parti tüzüğü gereği noter kanalıyla 15 günde toplanan delege imzalarının bir hafta içinde parti genel merkezine ulaştırılması, eğer yeterli çoğunluk varsa kurultayın 45 gün içinde toplaması gerekiyor.