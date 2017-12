Grafikli - Sözde Sorumlularını Sahaya Süren PKK'ya Ağır Darbe

YUNUS OKUR - Türkiye'nin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen ve hain saldırılarında sivilleri de katleden terör örgütü PKK'ya yönelik geçen yıl eylül ayından bu yana düzenlenen operasyonlarda 115'i örgütün sözde sorumlusu 4 bin 536 terörist etkisiz hale getirildi.



Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, PKK'nın üs olarak kullanmak istediği Hakkari, Bitlis, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile sınır ötesinde yoğun şekilde çalışmalar yürüttü.



Bunların yanı sıra ülkenin diğer bölgelerinde de teröristleri amansız takibe alan Mehmetçik ve polis, havadan savaş uçakları, helikopterler, silahlı ve silahsız insansız hava araçları, karadan da top atışları, termal kameralar ve zırhlı araçlarla örgüte yönelik başarılı operasyonlar düzenledi.



PKK genç ve tecrübesizleri gözden çıkardı



Operasyonlarda gerek mühimmat gerekse üye bakımından büyük kayıp veren bölücü terör örgütü PKK, uzun yıllar örgütte bulunan bazı teröristlerin de pişmanlık duyarak teslim olmasıyla taktik değişikliğine gitti.



Terör örgütü, kanlı eylemlerini sürdürmek ve tükenmişliklerini yansıtmamak adına genç ve tecrübesiz olanları adeta ölüme terk etti. Durumun farkına vararak sözde örgüt yöneticilerine karşı çıkan birçok terörist bu süreçte infaz edildi.



Örgütün sözde grup sorumlularının telsiz konuşmalarında da operasyonlarda çok zayiat verdiklerini ve yeni katılımların olmadığını söyledikleri belirlendi.



Yaklaşık 115 sözde sorumlu öldürüldü



Katılımın azalması ve üst üste çok sayıda kayıp verilmesi örgüt içinde paniğe neden oldu. Eylemlerini gerçekleştirecek eleman bulamayan terör örgütü, uzun yıllar silahlı çatışmaya girmeyen sözde sorumlularını öne sürmek zorunda kaldı.



Şehir ve kırsalda operasyonlarını kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, gece gündüz, şehir merkezi kırsal demeden hem yurt içinde hem de Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin peşini bırakmadı.



Haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, 1 Eylül 2016-18 Aralık 2017 tarihlerinde terör örgütü PKK'ya son yılların en ağır darbesini indirerek 115'i örgütün sözde sorumlusu 4 bin 536 teröristi etkisiz hale getirdi.



Kırmızı listedeki terörist öldürüldü



Şırnak Bestler-Dereler'de bu yıl kasım ayında düzenlenen operasyonda, "Aranan Teröristler Listesi"nde adına 4 milyon lira ödül bulunan kırmızı kategorideki sözde PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi üyesi "Gülbahar" kod adlı Hülya Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 31 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, Eroğlu'nun kırmızı kategoride yer alıp yurt içinde bulunan tek terörist olduğunu açıklamıştı.



Tunceli'nin Kutudere bölgesinde mart ayındaki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan, 6 yıl önce kent merkezindeki halı sahada futbol oynayan komiser Cem Kerman ile eşi Dilay Turan Kerman'ın şehit edilmesi, 8 polisin yaralanması ve bir vatandaşın kaçırılmasının faili terörist olduğu saptandı.



Diyarbakır ve Bingöl'de 7 bini aşkın güvenlik personelinin katılımıyla düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında ise aynı listenin "yeşil kategori"sinde yer alan "Erhan Siser" kod adlı Edip Yetüt'ün de bulunduğu belirlendi.



Şırnak'ın Beytüşşebap Bestler-Dereler, Cudi Dağı, Hakkari'nin Yüksekova, Diyarbakır'in Lice, Bingöl'ün Genç, Elazığ'ın Arıcak ve Siirt'in Pervari bölgelerindeki operasyonlarda, İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan "Sefkan" kod adlı Kenan Kahraman, sözde Şenkaya-Göle sorumlusu "Hakkı" kod adlı Yasin Atsak ve yeşil kategorideki sözde Sarıkamış-Şenkaya-Göle sorumlusu "Alişer" kod adlı Zeynal Leblebici de etkisiz hale getirilen teröristler arasında yer aldı.



"Turuncu" ve "gri" kategorideki teröristler öldürüldü



Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 40 teröristten birinin Bestler-Dereler bölgesinin sözde cephe sorumlusu İran asıllı "Saro" kod adlı Salar Acem olduğu tespit edildi.



Bitlis'in Balcılar köyü bölgesindeki operasyon kapsamında da İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen arama tarama faaliyetlerinde belirlenen bir sığınakta "Aranan Teröristler Listesi"nde turuncu kategoride olan sözde grup lideri "Bahoz" kod adlı Ahmet Tekin'in cesedi bulundu.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine 22 Nisan'da düzenlediği hava harekatında da Bakanlığın listesinde gri kategoride bulunan PKK'lı Sait Tanıt etkisiz hale getirildi.



Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin "Aranan Teröristler Listesi"nde turuncu kategorideki "Roni" kod adlı Mehmet Füdeyil Aydın olduğu belirlendi. Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Kırım köyü Kel Tepe mevkisinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin ise ilçenin güney ve kuzeyini kapsayan sözde "Ape Musa" alanı sorumlusu "Roger Helbis" kod adlı Akif Abay olduğu belirlendi.



Sözde çatı örgüt sorumlusu etkisiz hale getirildi



Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 5 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda yaralı yakalanan "Azat Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu'nun, PKK'nın bazı sol örgütlerle kurduğu sözde çatı örgüt HBDH'nin Türkiye sorumlusu olduğu tespit edildi.



Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin "Dersim Ferhat" kod adlı sözde "Dersim eyalet sorumlusu" Burak Aydemir olduğu öğrenildi.



Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında "yeşil kategori"de yer alan ve başına 1 milyon lira ödül konulan, örgütün sözde Kars-Erzurum-Iğdır 4. Bölge sorumlusu "Taylan" kod adlı Ferit Polat'ın da olduğu belirlendi.



Batı medyası tarafından DEAŞ ile mücadele eden YPJ'li olarak lanse edilen "Zozan Cudi" kod adlı Zozan Temir'in, Şırnak'ta düzenlenen hava harekatında ölü ele geçirilen teröristlerden biri olduğu anlaşıldı.



DEAŞ'a karşı ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen kadın terörist, Kobani olayları sırasında Avrupa ve ABD medyası tarafından "20 yaşında olan Suriye Kamışlı doğumlu 'Zozan Cudi' DEAŞ'ı bitirmeye yeminli YPJ'li" olarak lanse edilmişti.



Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 Aralık'ta çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 4 bölücü terör örgütü mensubundan birinin "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan "Soreş" kod adlı Şahabettin Naşa, diğerinin de örgütün sözde Erzurum sorumlularından "Rohat Ahmet" kod adlı Hamdusena Atala olduğu belirlendi.



Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında 16 Aralık'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin "Aranan Teröristler Listesi"nin yeşil kategorisinde yer alan ve 1 milyon lira ödülle aranan örgütün sözde "Pülümür Bağır Gücü sorumlusu" ve "Ferhat Yılmaz" kod adlı Murat Dağ olduğu tespit edildi.



Aranan teröristlerden 77'si etkisiz hale getirildi



İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde yer alan 2'si kırmızı kategoride çoğunluğu PKK'lı 77 terörist etkisiz hale getirildi.



Kırmızı listedeki teröristlerden sözde PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi üyesi Hülya Eroğlu, Şırnak Bestler-Dereler'deki operasyonda etkisiz hale getirilmişti. DEAŞ üyesi Yunus Durmaz ise Gaziantep'te 19 Mayıs 2016'da bir eve düzenlenen operasyon sırasında üzerindeki bombayı infilak ettirmişti.