Grafikli - Pyd/pkk'dan İbadethanelere Hain Saldırılar

Çocuk yaşlı, kadın erkek gözetmeksizin binlerce kişiyi katleden bölücü terör örgütü PYD/PKK, hain saldırılarında ibadethaneleri de hedef alıyor.

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensubu teröristlerce Kilis'e dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda roket isabet eden üç asırlık Çalık Camisi'nde namaz kılan 2 kişinin yaşamını yitirmesi, eli kanlı terör örgütünün bugüne kadar kutsal mekanlara yönelik saldırılarını yeniden gündeme getirdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yıllardır yüzlerce camiyi tahrip edip yakan ve mühimmat deposu olarak kullanan PKK, camilerde ibadet eden cemaat ile imamları da katletti.

Bazı kiliseleri de tahrip eden eli kanlı terör örgütünün, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yolaç (Susa) köyünde 26 Haziran 1992'de camide ibadet eden masum 2'si çocuk 10 kişi ile 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde aralarında camiden çıkan vatandaşların da bulunduğu 33 kişiyi katletmesi, hafızalardan silinmedi.

Bir yılda 135 camiyi tahrip ettiler

7 Haziran 2015'teki Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından kırsaldaki saldırılarını şehir merkezlerine ve ilçelere taşıyan, çukur kazıp barikat kuran, yollara, çukurlara ve barikatlara patlayıcı tuzaklayan PKK'lı teröristler, yaşamı hiçe sayan saldırılarında ibadethaneleri de hedef aldı.

PKK'lı teröristler, Şırnak kent merkezi ile Cizre, İdil ve Silopi, Diyarbakır'ın Sur, Mardin'in Nusaybin ilçelerindeki saldırılarında 135 camiyi tahrip etti.

500 yıllık camiyi iki kez ateşe verdiler

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 1516-1520 yıllarında dönemin Vali Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından yaptırılan ve kubbelerinin kurşunla kaplı olması dolayısıyla "Kurşunlu" diye de anılan, kentteki ilk Osmanlı eseri Fatihpaşa Camisi, yaklaşık 2 yıl önce PKK'lı teröristlerce 2 kez ateşe verildi. Bu saldırılar nedeniyle tarihi cami büyük zarar gördü.

Teröristler, Sur'da 2015 yılında aralarında 2 kilisenin de bulunduğu 11 tarihi esere zarar verdi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde de 2 yıl önce teröristlerin üs olarak kullandığı ve kaçarken ateşe verdikleri Şeyh Abdurrahman Camisi kısmen kullanılamaz hale geldi.

PKK'lı teröristler, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Fırat ve Abdulkadir Paşa mahallerinde ezanı susturdukları camilerin hoparlörlerinden sözde örgüt marşı çaldı.

Kırsaldaki PKK'lı teröristlere ait ortaya çıkan görüntülerde, 4 teröristin namaz ile alay edişi ve onları izleyen bir grup teröristin de gülüşü yer almıştı.

Örgütün camideki "kirli oyunu"

Muş'ta 15 Haziran 2016'da Kızılağaç Jandarma Karakolu'na saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlerin öğle saatlerinde namaz kılmak için gelenleri rehin aldıktan sonra camiden karakola ağır silahlarla ateş açtı. Bir korucunun şehit olması, 3 korucunun da yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıda terör örgütünün kirli planı, güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde önlendi.

İmamları katlettiler

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde 23 Ağustos 1992'de Fevziye Camisi'nde imam olarak görev yapan Ali Elbahadır, Lice yolunda PKK'lı teröristlerce araçtan indirilip katledildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin Uzunyazı Köyü'nde imam olan Ramazan Bozdağ (30), 25 Kasım 2017'de teröristlerce öldürüldü.

Kur'an-ı Kerim yakılarak sakallı vatandaşlar hedef alındı

Terör örgütü PKK yandaşları, 6-7 Ekim 2014'te Ayn el Arap bahanesiyle bölgede düzenledikleri izinsiz gösterilerde birçok yerde Kur'an-ı Kerim ile dini kitapları yaktı. Ayrıca Kur'an-ı Kerim dersi verilen dernekler, sakallı vatandaşlar ve örtülü kadınlar, örgüt mensuplarınca hedef alındı.

Camileri mühimmat deposu olarak kullanıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2014 yılında PKK terör örgütünün gençlik yapılanması tarafından "karargah" gibi kullanılan Şemsettin Yosma Camisi'nin abdest alınan yerin üstünde 24 molotofkokteyli ele geçirildi. Cami içi ve çevresinde yapılan incelemede, üstü seccade ile örtülü çok sayıda roketatar, uzun namlulu silah, bu silahlara ait mermi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Demirkuyu Mahallesi Toklar mezrasındaki cami ve çevresinde 2015 yılında çok sayıda tüpün içine yerleştirilmiş bomba düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, uzun namlulu silaha ait mermi, örgütsel doküman, tıbbi malzeme ve çeşitli malzemeler bulundu.

Yurt dışındaki camilere yönelik saldırılar

Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti'nin Kornwestheim kentinde 7 Ağustos 2015'de bir grup terör örgütü PKK üyesi, Avrupa Türk-İslam Birliğine (ATİB) bağlı Merkez Camisi'nin lokaline saldırdı.

Hollanda'nın Dordrecht kentinde 24 Haziran 2016'da Ayasofya Camisi'ne bir grup tarafından saldırıda bulunuldu. Yaklaşık 15 kişinin saldırısına uğrayan Hollanda Türk Federasyonu'na bağlı camide maddi hasar oluştu.

Kanada'nın Montreal kentindeki bir Türk camisinin girişi ve duvarlarına 4 Eylül 2016'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan yazılar yazıldı.

Almanya'nın Kuzey- Ren Vestfalya eyaletinin Minden kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Yeşil Cami ve Saksonya eyaletinin Leipzig kentindeki DİTİB Eyüp Sultan Camisi'ne 3 gün önce yapılan saldırılarda, atılan taşlardan cami derneğinin camlarının kırıldığı ve duvarlara yazılar yazıldığı görüldü.

Hollanda'da terör örgütü PYD/PKK yandaşlarınca önceki gün Rotterdam'da Geylani Hizmet Vakfına bağlı camiye düzenlenen saldırıda caminin camları kırıldı ve duvarlarına terör örgütüyle bağlantılı yazılar yazıldı.

Almanya'nın Frankfurt kentinde dün terör örgütü PYD/PKK yandaşlarınca DİTİB'e bağlı Eyüp Sultan Camisi'ne sabaha karşı düzenlenen saldırıda, cami kapısına tehdit mesajları yazıldığı tespit edildi.

Afrin'de camileri zorla kapattılar

Afrin'i işgal eden terör örgütü PYD/PKK, ilçede 64 camiyi zorla ibadete kapattı. Cami cemaatini taciz eden terör örgütü, işgal ettiği tüm bölgelerde çocuklara yönelik yaz dönemi Kur'an kurslarını yasakladı.

Terör örgütü PYD-YPG'liler, Suriye'nin Haseke kentinde bulunan Şedadi kasabasında işgal ettikleri bir camiye ayakkabılarıyla girdi. Camide namaz ve İslam ile dalga geçen teröristler fotoğraf çektirerek sosyal paylaşım sitelerinde yayınladı.