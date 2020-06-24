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GRAFİKLİ- Pandemi sürecinde hava kargoyla 1,8 milyon dolarlık meyve ihracatı gerçekleştirildi

Türk çiftçisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hedef ihracat pazarlarında yaşanabilecek olumsuzlukları düşünerek hasadına tedirgin başladığı meyvelerde, 3 aylık salgın döneminde hava kargoyla 1 milyon 753 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

GRAFİKLİ- Pandemi sürecinde hava kargoyla 1,8 milyon dolarlık meyve ihracatı gerçekleştirildi
24.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:42

Türk çiftçisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hedef ihracat pazarlarında yaşanabilecek olumsuzlukları düşünerek hasadına tedirgin başladığı meyvelerde, 3 aylık salgın döneminde hava kargoyla 1 milyon 753 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türk ihracatçılar, ülkede ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü mart ayından mayıs sonuna kadar hava kargoyla 2 milyon 811 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdi.

Bu ihracatın yüzde 62'sine denk gelen 1 milyon 753 bin 167 dolarlık kısmını taze ilkbahar meyveleri erik, kiraz, çilek, kayısı ve şeftali oluşturdu. Hava kargoyla yapılan ihracat sayesinde meyve üreticileri, hasat sezonu öncesi kaygılandığı gibi bir tabloyla karşılaşmadı.

Türkiye mart-mayıs döneminde hava kargoyla 224 tona karşılık 1 milyon 96 bin 519 dolarlık kiraz, 154 tona karşılık 383 bin 27 dolarlık kayısı, 23 tona karşılık 122 bin 937 dolarlık erik, 33 tona karşılık 95 bin 136 dolarlık çilek ve 14 tona karşılık 55 bin 536 dolarlık şeftaliyi yurt dışındaki hedef pazarlara ulaştırdı.

"Turkish Cargo'nun indirimi ihracatçıya nefes oldu"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava kargoyla yapılan ihracatın pandemi sürecinde hem üreticiye hem de ihracatçıya büyük destek olduğunu söyledi.

Turkish Cargo'nun kendilerine sağladığı destek için teşekkür eden Balık, şöyle devam etti:

"Turkish Cargo'nun bize çok ciddi faydaları oldu. Meyvede sezon başlarken pandemiden ötürü uçuş yasakları, çok noktaya uçamamak, sadece kargo uçaklarının çalışması, maliyetler gibi konular nedeniyle ilk açıklanan hava kargo nakliye fiyatları yüksekti. Daha sonra biz ihracatçılar olarak rakamların çok yüksek olduğunu ilgili makamlara ilettik. Belirli bir indirim yapılırsa rahatlayacağımızı aktardık. Sağ olsun hükümetimiz duyarlı davrandı ve Turkish Cargo kilogram nakliye bedellerinde yüzde 30 kadar indirime gitti."

Balık, Turkish Cargo'nun indirimi sayesinde pek çok meyve ihracatçısının hava kargoyu kullanabilir duruma geldiğine işaret ederek, "Bu indirim işin başında hepimiz için bir nefes oldu çünkü hepimizin aklında soru işaretleri vardı. 'Acaba bu sene nasıl olur, bu malı nasıl satarız' diye düşünüyorduk ama şu anda her şey rayına oturmaya başladı hatta yakında zamanda yolcu uçakları da çalışmaya başlayacak. O zaman bizim hava kargo nakliye bedellerimiz daha da aşağıya inecek çünkü yolu taşımacılığında kargo maliyeti daha da düşük oluyor." ifadelerini kullandı.

Sezon başında hava kargoda kilogram başına nakliye ücretlerinin Uzak Doğu'ya 2,7 dolar, yakın pazarlara ise 1,5 ila 1,2 dolar civarında olduğunu anımsatan Balık, ücretlerin şu anda Uzak Doğu'da 1,7 dolara, yakın pazarlarda ise 1 dolara kadar gerilediğini söyledi.

İhracatçı Ali Uçak da hava kargonun pandemi sürecinin en rahat ulaşım aracı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hava kargoda nakliye bedellerinde indirim daha fazla ihracat yapmamızı sağladı. Uçak kargo her zaman büyük bir avantaj, özellikle Uzak Doğu pazarı için büyük avantaj çünkü buradan paketlediğimiz ürün 2 gün içinde Uzak Doğu'da raflarda oluyor. Bu ihracatçı için büyük bir rahatlık ve ürünümüz sağlıklı bir şekilde gidiyor. Yüzde 30 civarında bir indirim yapıldı ancak indirimin yüzde 50 civarında olmasını bekliyoruz ki daha çok ihracat yapalım, daha çok dövizi ülkemize getirelim. Üreticinin alın terini, koruyalım."

Türkiye'nin Kovid-19 tedbirleri altında geçen mart-mayıs aylarını kapsayan 3 aylık dönemindeki hava kargoyla ihracatı şöyle oluştu:

ÜrünMiktar (ton) Miktar (dolar)
Kiraz 224 1.096.519
Kayısı 154 383.027
Erik 23 122.937
Çilek 33 95.136
Şeftali 14 55.536
Diğer yaş meyve sebze 329 1.058.655
Toplam yaş meyve sebze 777 2.811.810

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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