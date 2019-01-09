Grafikli - Kuru Üzümde İhracat Hızlı Başladı

AHMET BAYRAM - Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı, dış satım sezonunun 4 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 212 milyon 51 bin dolara yükseldi.

Yıllık ortalama 300 bin ton rekolteyle Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin neredeyse tamamının karşılandığı Manisa'da, bu sezon ürün fiyatında ve ihracatta yaşanan pozitif gelişmeler üreticiyi de ihracatçıyı da sevindirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye çekirdeksiz kuru üzümde ihracat sezonunun başladığı 1 Eylül'den 31 Aralık'a kadar 90 ülkeye 212 milyon 51 bin dolar değerinde 113 bin ton kuru üzüm ihraç etti. Bu dönemdeki ihracat, bir önceki sezonun aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde en fazla üzüm ihracatı 53 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Bu ülkeyi 24,5 milyon dolarla Hollanda ve 24 milyon dolarla Almanya izledi.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerin bu yıl üzümden yana yüzünün güldüğünü, rekoltede düşüş yaşansa da fiyatların hem üreticiyi hem de ihracatçıyı memnun ettiğini söyledi.

Türkiye'nin ihraç ettiği çekirdeksiz kuru üzümün neredeyse tamamının Manisa'dan çıktığını dile getiren Özkasap, kentte her yıl ortalama 300 bin tonun üzerinde gerçekleşen üzüm rekoltesinin, geçen sene iklim etkilerinden dolayı 260 bin tonlara gerilediğini ancak üreticinin rekoltede yaşadığı kaybın, fiyatların yükselmesiyle dengelendiğini ifade etti.

Üreticinin tecrübesi ve birikiminin ürün kalitesini artırdığını anlatan Özkasap, "Üzümde fiyatlar sezon başında 7,5 ila 8 lira civarındayken, ocakta 10 liranın üzerine çıktı. İhracattaki bu başarının da en önemli sebebi ürünün kalitesi. Manisa bu bereketli topraklardaki ürünün kalitesini dünyaya kanıtlamıştır. Bizim üzümümüzün farkı ince kabuklu, dar ve uzun şekilde serçe parmağı gibi ve yoğun aromalı olması." diye konuştu.

Özkasap, yüzde 25'lik artışın da ihracatçı ile üretici arasındaki iyi ilişkilerden de kaynakladığını söyledi.

"Hedef daha fazla ambalajlı ihracat"

Tariş Üzüm Birliği Başkanı Ali Rıza Türker de kooperatif olarak yıllık 40 bin ton kuru üzüm işlediklerini ve 20'ye yakın ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin ihraç ettiği çekirdeksiz kuru üzümün büyük bölümünün pasta, ekmek ve kek endüstrisinde kullanıldığına işaret eden Türker, şöyle konuştu:

"Ambalajlı üretime başladıktan sonra katma değerli ürünlere yöneldik. Artık çoğunlukla ambalajlı yapmaya çalışıyoruz. Ambalaj küçüldükçe katma değer artıyor. Bu üzüm dünyanın en kaliteli üzümü. Ambalajlı yaparsak üzümümüzün bir tonunu 2 bin-2 bin 500 dolara satmak mümkün. Tüm üzüm ihracatçılarımızın hepsinin uyum içinde buna yönelmesi lazım. Hedef, daha fazla ambalajlı ihracat olmalı. Biz ulusal marketlere ambalajlı ürün yapıyoruz. Kek sanayisine yönelik 12'şer kilogramlık paketler yapıyoruz."

En çok ihracat yapılan 10 ülke

Türkiye'nin 1 Eylül-31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiği çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı ve en çok ihracat yaptığı 10 ülke şöyle oldu:

ÜLKE 1 EYLÜL 2017 - 31 ARALIK 2017 İHRACATI (DOLAR) 1 EYLÜL 2018 - 31 ARALIK 2018 İHRACATI (DOLAR) DEĞİŞİM (YÜZDE) BİRLEŞİK KRALLIK 42.096.235 53.211.621 26 HOLLANDA 17.905.781 24.521.375 37 ALMANYA 21.261.44 24.083.859 13 İTALYA 16.348.252 18.501.437 13 AVUSTRALYA 8.166.641 13.569.246 66 FRANSA 9.838.099 11.151.328 13 BELÇİKA 5.771.271 6.929.684 20 İSPANYA 6.063.864 5.934.546 17 KANADA 6.491.986 5.721.221 -12 JAPONYA 1.743.958 5.686.447 226 GENEL TOPLAM 169.171.781 212.051.259 25

Kaynak: AA