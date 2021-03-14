GRAFİKLİ-İstiklal Marşı'nın 100. yılı 7'den 70'e "milli birlik" ruhuyla kutlandı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kapsamında Türkiye ve yurt dışında düzenlenen çok sayıda etkinlik, 7'den 70'e tüm vatandaşları milli birlik ve beraberlik ruhunda buluşturdu.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kapsamında Türkiye ve yurt dışında düzenlenen çok sayıda etkinlik, 7'den 70'e tüm vatandaşları milli birlik ve beraberlik ruhunda buluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı genelge ile 2021'in "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak ilan edilmesi, yıl boyunca İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliklerinin düzenlenmesi kararı alındı.

Bu kapsamda İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de kabulünün 100. yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde hem yurt içi hem de yurt dışında hafta boyunca etkinliklerle kutlandı.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı ve ölümsüz dizelerin sahibi merhum şair Mehmet Akif Ersoy, il, ilçe ve köylerde düzenlenen törenler, paneller, sergiler, şiir yarışmaları, kısa film gösterimleri ve özel programlarla anıldı.

7'den 70'e tüm vatandaşlar, milli birlik ve beraberlik ruhunda, bir ağızdan okudukları İstiklal Marşı'nın ölümsüz dizelerinde buluştu.

Öğrencilerin milli marşın önemini anlaması, şair Mehmet Akif'in yaşamı hakkında bilgi sahibi olması amacıyla yüz yüze ve uzaktan eğitimde bu özel günü konu alan dersler işlendi. Gençler ve çocuklar, "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu şiir, öykü ve resim yarışmalarına katılarak coşku ve heyecan yaşadı.

TBMM'de "100. Yılında İstiklal Marşı" ve "Mehmet Akif Ersoy" sergileri açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla Meclis Şeref Holünde "100. Yılında İstiklal Marşı" ile "Mehmet Akif Ersoy" sergileri açıldı, "Akif Belgeseli" gösterildi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "İstiklal Marşı'mızı, yalnızca bağımsızlığımızın bir timsali olarak değil 84 milyonu buluşturan bir milli mutabakat metni olarak da görüyoruz." dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi de İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'na ev sahipliği yaptı.

Sebilürreşad Dergisi, İstiklal Marşı'nın 100. yılında "İstiklal" özel sayısıyla TBMM tarafından basıldı

100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla TBMM'ye bastırılarak cephelere gönderilen Sebilürreşad Dergisi, 100 yıl sonra İstiklal Marşı Yılı'nda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla Meclis'te, "İstiklal" özel sayısıyla basıldı.

Ayrıca Şentop'un katılımıyla İstiklal Marşı'nın 100. yılı dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda ve Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi'nde programlar düzenlendi. Şentop, Türk milletinin var oldukça Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u sinesinde anmaya ve yaşatmaya devam edeceğini, onu anmak, anlamak ve anlatmak için tüm samimiyet ve gayretiyle çalışacağını vurguladı.

Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi ziyarete açıldı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy'un İstanbul'da Mısır Apartmanı'nda yaşadığı daire, "Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi" olarak ziyarete açıldı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatıra Evi'nin Türk milletinin karakter aynası olarak yaşamış Akif'in hatırasını canlı tutacağını ve nesilden nesle aktarmaya devam edeceğini söyledi.

"Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy" sergisi açıldı

TBMM Başkanı Şentop'un katılımıyla dün İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümüne özel Zeytinburnu Belediyesi tarafından TBMM ile Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı iş birliğiyle "Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy" sergisi ziyarete açıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla Sancaktepe Mahallesi'nde inşa edilen Mehmet Akif Ersoy Park ve Anıtı açıldı.

Bağımsızlık ruhu yurt dışında da yaşatıldı

Büyükelçilikler ve Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde Almanya, Rusya, Mısır, Belçika, Gürcistan gibi ülkelerde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel etkinlikler düzenlendi.

Belçika'da yaşayan ve Türkçe dersi alan Belçikalılar, İstiklal Marşı'nın tamamını okudukları bir video hazırlarken, Türkiye ve Romanya'da 11 okuldan 32 anaokulu öğrencisi İstiklal Marşı seslendirerek klip çekti.

Almanya'da ise Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği, ilköğretim 3-8. sınıflardan öğrenciler arasında "On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal" sloganıyla "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" düzenledi.

Gürcistan'da faaliyet gösteren Davit Kavtaradze Akademik Stüdyosu'na bağlı Mermisi Sanat Okulu öğrencileri, İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından İstiklal Marşı'nın çeşitli Çin enstrümanlarıyla çalındığı görüntülerden oluşan bir video paylaştı. İstiklal Marşı'nın Çin'in birçok farklı noktasından geleneksel telli, vurmalı, nefesli ve yaylı çalgılarla çalındığı görüntülerin birleştirilmesiyle hazırlanan videoya, Çinli sanatçılar katkı sundu.

Yargı mensuplarının "İstiklal Marşı"nı seslendirdiği klip çekildi

Adalet Bakanlığı tarafından teşkilatın her kademesinde görev yapan yargı mensubu ve personelin katılımıyla "2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı"na özel klip hazırlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Twitter hesabından yayımladığı klip, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Antalya Adliyesi çalışanları, avukat ve vatandaşlar da birlikte İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesince, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla hazırlanan klipte, marşın her bir kıtası Türkiye'nin sembol mekanları ile şehitlerin kabirlerinde gençler tarafından seslendirildi.

Aydın'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla kadın jandarma astsubaylar, öğrencilere Türk bayrağı hediye etti. Konya Büyükşehir Belediyesince, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla, kent genelinde Mehmet Akif Ersoy'un ölümsüz eseri Safahat ve Türk Bayrağı dağıtıldı.

Özel yayınlar ve gösterimler izleyicilerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü için Galata Kulesi'nde özel bir gösterim hazırlandı. Lazer gösterisi eşliğindeki etkinliğin başlangıcında, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Murat Karahan, İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını seslendirirken, çevre halkı da marşa eşlik etti.

TRT, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla "Tek Ses Tek Yürek" özel yayınıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Öte yandan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Ansiklopedisi'nin "İstiklal Marşı" maddesinin dijital versiyonu, İstiklal Marşı'nın Osmanlı Türkçesiyle ve Latin harfli olarak yayımlandığı gazete sayfalarının yer aldığı görsellerle de zenginleştirilip güncellendi.

Türk Hava Yolları (THY), İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için "İstiklal'in Sesi" adlı film hazırladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü