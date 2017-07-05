Grafikli) Gemi ve Yat İhracatı "Tam Yol İleri"

HALUK YÜKSEL - Gemi ve yat sektörünün yılın ilk yarısındaki ihracatı yüzde 76,6'lık rekor artışla 647 milyon 44 bin dolara ulaşırken, bu alanda ülke dış satımının yüzde 89'unu İstanbul ve Yalova gerçekleştirdi.



Ocak-haziran döneminde, gemi ve yat ihracatının 576 milyon 190 bin dolarını karşılayan iki kentten İstanbul'un sektörel dış satımı yüzde 77,28, Yalova'nın ise yüzde 120 artış kaydetti.



AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından yaptığı derlemeye göre, 2016 Ocak-Haziran döneminde, 366 milyon 332 bin dolar olan sektör dış satımı, bu yılın aynı sürecinde yüzde 76,6'lık artışla 647 milyon 44 bin dolara yükseldi.



Sektör, geçen yılın haziran ayında 58 milyon 325 bin dolar olan ihracatını ise bu yılın aynı ayında yüzde 178'lik artışla 162 milyon 120 bin dolara taşıdı.



Dalgalı bir seyir izleyen gemi ve yat sektörünün dış satımı, ocakta yüzde 57, şubatta yüzde 40, martta yüzde 87 artmış, nisan ayında ise yüzde 16 gerilemişti. Yılın ilk yarısında, aylık bazdaki en yüksek oranı ise yüzde 237'lik rekor artışla mayıs ayında yakalamıştı.



İhracatı İstanbul ve Yalova sırtladı



Sektör dış satımının büyük bölümünü karşılayan İstanbul'un 2016'nın ilk yarısında 255 milyon 284 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 77,28'lik artışla 452 milyon 575 bin doları gördü. İstanbul, Türkiye'nin toplam gemi ve yat ihracatından yüzde 69,94 pay aldı.



İstanbul'un ardından ikinci sırada yer alan ve son yıllarda sektörel anlamda büyük gelişme gösteren Yalova'nın, geçen yılın ocak-haziran döneminde 56 milyon 194 bin dolar olan ihracatı ise bu yılın aynı sürecinde yüzde 120'lik rekor artışla 123 milyon 615 bin dolara ulaştı. Yalova'nın sektörün toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 19,10 olarak gerçekleşti.



Gemi ve yat sektörünü sırtlayan bu iki şehir, Türkiye'nin toplam gemi ve yat ihracatının da yüzde 89,05'ine (576 milyon 190 bin dolar) imza attı.



Aslan payı Malta'nın



Yılın ilk yarısında 7 serbest bölge ile 102 ülke ve özerk bölgeye dış satım yapan sektör, bu dönemde en fazla ihracatı (114 milyon 788 bin dolar) Malta'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeyi, 107 milyon 305 bin dolar ihracat yapılan İzlanda takip etti.



Türkiye ayrıca Kanada'ya 44 milyon 758 bin, Marshall Adaları'na 43 milyon 578 bin, Liberya'ya 38 milyon 795 bin, Norveç'e 37 milyon 793 bin, ABD'ye 27 milyon 704 bin, İtalya'ya 25 milyon 311 bin, Hollanda'ya 24 milyon 17 bin, Estonya'ya 23 milyon 794 bin, İngiltere'ye 22 milyon 714 bin, Irak'a 18 milyon 887 bin, Britanya Virjin Adaları'na 17 milyon 874 bin, Danimarka'ya 17 milyon 555 bin, Polonya'ya 14 milyon 194 bin, Suudi Arabistan'a 8 milyon 76 bin ve Katar'a 7 milyon 188 bin dolarlık gemi ve yat ihracatı yaptı.