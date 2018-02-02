Grafikli - Eli Kanlı PKK'nın Sözde Sorumlularına Sıkı Takip

YUNUS OKUR - Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik son 17 ayda düzenlenen operasyonlarda, aralarında İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde yer alanların da bulunduğu yaklaşık 130 sözde sorumlu etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen ve hain saldırılarında sivilleri de katleden terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, PKK'nın üs olarak kullanmak istediği Hakkari, Bitlis, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile sınır ötesinde yoğun şekilde operasyonlar yürüttü.

Teröristleri amansız takibe alan Mehmetçik ve polis, havadan savaş uçakları, helikopterler, silahlı ve silahsız insansız hava araçları, karadan da top atışları, termal kameralar ve zırhlı araçlarla örgüte yönelik başarılı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda gerek mühimmat gerekse üye bakımından büyük kayıp veren terör örgütü PKK, uzun yıllar örgütte bulunan bazı teröristlerin de pişmanlık duyarak teslim olmasıyla taktik değişikliğine gitti.



Terör örgütü, kanlı eylemlerini sürdürmek ve tükenmişliklerini yansıtmamak adına genç ve tecrübesiz olanları adeta ölüme terk etti. Durumun farkına vararak sözde örgüt yöneticilerine karşı çıkan birçok terörist bu süreçte infaz edildi.

Örgütün sözde grup sorumlularının telsiz konuşmalarında da operasyonlarda çok zayiat verdikleri ve yeni katılımların olmadığını söyledikleri belirlendi.

Yaklaşık 130 sözde sorumlu öldürüldü

Katılımın azalması ve üst üste çok sayıda kayıp verilmesi örgüt içinde paniğe neden oldu. Eylemlerini gerçekleştirecek eleman bulamayan terör örgütü, uzun yıllar silahlı çatışmaya girmeyen sözde sorumlularını öne sürmek zorunda kaldı.

Şehir ve kırsalda operasyonlarını kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, gece gündüz, şehir merkezi kırsal demeden hem yurt içi hem de yurt dışında PKK'lı teröristleri amansız takibe aldı.

Haftalarca arazide kalarak operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, 1 Eylül 2016-1 Şubat 2018 tarihlerinde terör örgütü PKK'ya son yılların en ağır darbesini indirerek, örgütün sözde bölge, cephe, alan ve grup sorumlularından oluşan, aralarında İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde yer alanların da bulunduğu yaklaşık 130 sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi.

Güvenlik güçleri, dün de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde otomobille kaçmaya çalışırken beraberinde sözde bölge sorumlusu Veli Taşkıran'ın da olduğu 3 terörist ile mavi kategoride yer alan PKK'nın sözde "Amed" eyalet sorumlusu "Eylül" kod adlı Murat Üçer'i etkisiz hale getirerek örgüte bir darbe daha vurdu.

Sözde sorumluların yerine gelenler de etkisiz hale getiriliyor

Öldürülen sözde sorumluların yerine getirilen teröristlerin de bir çoğunu yakalayan güvenlik güçleri, 17 aylık süreçte, Şırnak Bestler-Dereler'de geçen yıl kasım ayındaki operasyonda, "Aranan Teröristler Listesi"nde adına 4 milyon lira ödül konulan kırmızı kategorideki sözde PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi üyesi "Gülbahar" kod adlı Hülya Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 31 teröristi etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, Eroğlu'nun kırmızı kategoride yer alıp yurt içinde bulunan tek terörist olduğunu açıklamıştı.

Tunceli'nin Kutudere bölgesinde geçen yıl mart ayındaki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride yer alan, 6 yıl önce kent merkezindeki halı sahada futbol oynayan komiser Cem Kerman ile eşi Dilay Turan Kerman'ın şehit edilmesi, 8 polisin yaralanması ve bir vatandaşın kaçırılmasının faili terörist olduğu saptandı.



Diyarbakır ve Bingöl'de 7 bini aşkın güvenlik personelinin katılımıyla düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında ise "yeşil kategori"de yer alan "Erhan Siser" kod adlı Edip Yetüt'ün de bulunduğu belirlendi.

Şırnak'ın Beytüşşebap Bestler-Dereler, Cudi Dağı, Hakkari'nin Yüksekova, Diyarbakır'in Lice, Bingöl'ün Genç, Elazığ'ın Arıcak ve Siirt'in Pervari bölgelerindeki operasyonlarda, gri kategoride olan "Sefkan" kod adlı Kenan Kahraman, sözde Şenkaya-Göle sorumlusu "Hakkı" kod adlı Yasin Atsak ve yeşil kategorideki sözde Sarıkamış-Şenkaya-Göle sorumlusu "Alişer" kod adlı Zeynal Leblebici de etkisiz hale getirilen teröristler arasında yer aldı.

"Turuncu" ve "gri" kategorideki teröristler öldürüldü

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 40 teröristten birinin, Bestler-Dereler bölgesinin sözde cephe sorumlusu İran asıllı "Saro" kod adlı Salar Acem olduğu tespit edildi.

Bitlis'in Balcılar köyü bölgesindeki operasyon kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen arama tarama faaliyetlerinde belirlenen bir sığınakta turuncu kategorideki sözde grup lideri "Bahoz" kod adlı Ahmet Tekin'in cesedi bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine geçen yıl 22 Nisan'da düzenlediği hava harekatında da gri kategorideki PKK'lı Sait Tanıt etkisiz hale getirildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin, turuncu kategorideki "Roni" kod adlı Mehmet Füdeyil Aydın, Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Kırım köyü Kel Tepe mevkisinde öldürülen PKK'lı teröristin ise ilçenin güney ve kuzeyini kapsayan sözde "Ape Musa" alanı sorumlusu "Roger Helbis" kod adlı Akif Abay olduğu belirlendi.

Sözde çatı örgüt sorumlusu etkisiz hale getirildi

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 5 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda yaralı yakalanan "Azat Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu'nun, PKK'nın bazı sol örgütlerle kurduğu sözde çatı örgüt HBDH'nin Türkiye sorumlusu olduğu tespit edildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda etkisizleştirilen 6 teröristten birinin "Dersim Ferhat" kod adlı sözde "Dersim eyalet sorumlusu" Burak Aydemir olduğu öğrenildi.

Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında "yeşil kategori"de yer alan ve başına 1 milyon lira ödül konulan, örgütün sözde Kars-Erzurum-Iğdır 4. Bölge sorumlusu "Taylan" kod adlı Ferit Polat'ın da olduğu anlaşıldı.

ABD ve Avrupa medyasının ilgisini çeken terörist de öldürüldü

Batı medyasınca terör örgütü DEAŞ ile mücadele eden YPJ'li olarak lanse edilen "Zozan Cudi" kod adlı Zozan Temir'in, Şırnak'taki hava harekatında ölü ele geçirilen teröristlerden olduğu saptandı.

DEAŞ'a karşı ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen kadın terörist Temir, Kobani olayları sırasında Avrupa ve ABD medyasınca "20 yaşında olan Suriye Kamışlı doğumlu 'Zozan Cudi' DEAŞ'ı bitirmeye yeminli YPJ'li" olarak lanse edilmişti.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde geçen yıl 2 Aralık'ta çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 4 bölücü terör örgütü mensubundan birinin "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan "Soreş" kod adlı Şahabettin Naşa, diğerinin de örgütün sözde Erzurum sorumlularından "Rohat Ahmet" kod adlı Hamdusena Atala olduğu belirlendi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında 16 Aralık'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin yeşil kategorisinde yer alan ve 1 milyon lira ödülle aranan örgütün sözde "Pülümür Bağır Gücü sorumlusu" ve "Ferhat Yılmaz" kod adlı Murat Dağ olduğu tespit edildi.

"Aranan Teröristler Listesi" 82 kişi eksildi

Bakanlığın "Aranan Teröristler Listesi"nde yer alan 2'si kırmızı kategoride, çoğunluğu PKK'lı 82 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki teröristlerden birinin sözde PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi üyesi Hülya Eroğlu, diğerinin ise 19 Mayıs 2016'da Gaziantep'deki bir eve düzenlenen operasyon sırasında üzerindeki bombayı infilak ettiren DEAŞ üyesi Yunus Durmaz olduğu belirtildi.