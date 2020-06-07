GRAFİKLİ- Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 980 bini geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GRAFİKLİ- Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 980 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı, dünya genelinde 6 milyon 982 bin 965'e ulaştı.

GRAFİKLİ- Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 980 bini geçti
07.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:07

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı, dünya genelinde 6 milyon 982 bin 965'e ulaştı.?

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 402 bin 273 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 413 bin 444 kişi iyileşti.?

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 167 bin 248 aktif enfekte vaka bulunuyor.

En ağır bilanço ABD'de?

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 988 bin 545 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 112 bin 96 kişi yaşamını yitirdi.?

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler?

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı: ?

"Brezilya (676 bin 494), Rusya (458 bin 689), İspanya (288 bin 390), İngiltere (284 bin 868), Hindistan (247 bin 040), İtalya (234 bin 801), Peru (191 bin 758), Almanya (185 bin 696), İran (169 bin 425), Türkiye (169 bin 218), Fransa (153 bin 634), Şili (127 bin 745), Meksika (113 bin 619), Pakistan (98 bin 943), Suudi Arabistan (98 bin 869), Kanada (95 bin 57), Çin (83 bin 36), Katar (67 bin 195), Bangladeş (63 bin 26), Belçika (59 bin 72)."?

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle: ?

"İngiltere 40 bin 465, Brezilya 36 bin 44, İtalya 33 bin 846, Fransa 29 bin 142, İspanya 27 bin 135, Meksika 13 bin 511, Belçika 9 bin 580, Almanya 8 bin 769, İran 8 bin 209, Kanada 7 bin 773, Hindistan 6 bin 946, Rusya 5 bin 725, Peru 5 bin 301, Türkiye 4 bin 669, Çin 4 bin 634, Pakistan 2002, Şili 1541, Bangladeş 846, Suudi Arabistan 676 ve Katar 51."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı Haber
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu Haber
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı
Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı
Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var
Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var
Ölüm oranı koronavirüsten 3 kat fazla! Bir kentimizde KKKA vakaları gün geçtikçe artıyor
Ölüm oranı koronavirüsten 3 kat fazla! Bir kentimizde KKKA vakaları gün geçtikçe artıyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı
Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı...
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Leyla Güven Halife Hafter Fahrettin Koca
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Şeyma Subaşı Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Mete Gazoz Metin Oktay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Sirte Libya Haziran
Şu an buradasınız: GRAFİKLİ- Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 980 bini geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 10:10:08. #1.14#
title