GRAFİKLİ- Devletin imkanları Van'daki depremzedeler için seferber edildi

27.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:38

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen mahallelerde, yaşanan tahribatın izlerinin silinmesi için tüm imkanlar seferber edildi.

Van'ın Başkale ve Saray ilçelerine bağlı bazı mahalleler, 23 Şubat'ta saat 08.53 ve akşamı 19.00'da yaşanan 5,9 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı.

Kent merkezi ve çevre illerde de hissedilen depremin büyük yıkıma neden olduğu mahallelerde, arama kurtarma ekipleri müdahale edinceye kadar vatandaşlar kendi imkanlarıyla enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştı.

Depremin hemen ardından Başkale ilçesine bağlı Ömerdağı, Özpınar, Böğrüpek, Eşmepınar, Gelenler, Güvendik, Yanal, Kaşkol ve Yavuzlar mahallelerine gönderilen arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı.

Hasarın meydana geldiği mahallelere Van AFAD Müdürlüğünden 55 arama kurtarma personeli, 9 araç, UMKE tarafından 92 personel, 18 araç gönderildi. Hakkari, Muş, Erzurum ve Diyarbakır illerinden 42 personel ve 5 araç görevlendirildi. Aramalarda özel eğitimli 42 köpekten de yararlanıldı.

Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde 8, Güvendik ve Gelenler mahallelerinde de birer kişi hayatını kaybetti. Özpınar Mahallesi'nde 31, Güvendik Mahallesi'nde 7, Gelenler Mahallesi'nde 29 ve Börüpek Mahallesi'nde 1 olmak üzere 68 kişi enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılardan 38'i Başkale Devlet Hastanesinde tedavilerinin ardından taburcu edildi, Van'a sevk edilen yaralıların tedavisi sürüyor.

Depremzedelerin ihtiyaçları giderildi

Şu ana kadar 265 artçı

sarsıntının kaydedildiği bölgede, Van Büyükşehir Belediyesi enkaz kaldırma çalışmaları için 7 ekskavatör, 7 loder, 3 beko loder, 31 kamyon, yardım malzemelerinin dağıtılması için de 25 kamyon görevlendirdi.

Hasar gören mahallelerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı 24 kişilik ekip hasar tespit çalışmalarına başladı. Vali Yardımcısı Ferhat Atar başkanlığında oluşturulan komisyon, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün belirlediği acil yıkılması gereken konutlarda inceleme yaptı. İncelemelerde 648 konut, 516 ahır ve ağıl, 68 depo ve 7 ticarethanenin yıkıldığı tespit edildi.

Sarsıntılar nedeniyle evlere giremeyen vatandaşların barınma sorununun giderilmesi için kısa sürede bölgeye çadırlar sevk edildi. Depremzedelere 1156 çadır, hayvanlar için de 169 ahır çadır, 8 bin 719 battaniye, 600 soba, 930 ısıtıcı, 310 yatak dağıtıldı.

Depremin hemen ardından Elazığ, Muş, Adana, Erzurum, Muş, Malatya, Mardin, Adıyaman ve Van'daki depolardan deprem bölgesine 9 bin 123 battaniye, 1100 ısıtıcı, 1451 soba, 286 tüpgaz, 2 bin 260 çadır, 749 yatak, 360 çarşaf seti gönderildi.

Vefat eden ve yaralanan ailelere Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla 109 bin lira nakdi yardım yapıldı, AFAD Başkanlığından 2 milyon 500 bin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından da 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Van Büyükşehir Belediyesi depremin meydana geldiği ilk günden bu yana depremzedelere 40 bin kişilik sıcak yemek dağıttı.

Başkale ilçesinde depremden etkilenen mahallelerde 47 kişilik bir ekiple Tarım ve Hayvancılık alanında yaşanan hasarlarla ilgili tespit çalışması yapıldı. Bu kapsamda 516 ahır ve ağılın yıkıldığı, 6 bin 897 küçükbaş ile 93 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Sağlık hizmetleri

Depremin yaşandığı andan itibaren sağlık ekipleri de depremzedeler için seferber edildi. Mahallelerde yaşayan vatandaşlara ve taziye evlerindeki yakınlarına yerinde psikolojik ve ilk yardım tedavileri uygulandı.

Deprem bölgesinde, 92 UMKE personeli, 8 doktor, 18 UMKE aracı, 2 mobil komuta kontrol aracı, 13 şişme çadır, 18 ısımak, 151 acil servis personeli, 28 ambulans, bir helikopterle sağlık hizmetleri verildi.

Mehmetçik vatandaşın yardımına koştu

Deprem bölgesinde görev yapan aralarında kadın astsubayların da bulunduğu 370 jandarma personeli vatandaşların yaralarının kısa sürede sarılması için görev yaptı.

Yardımların depremzedelere sağlıklı ulaştırılması, bölgede güvenliğin sağlanması için fedakarca görev yapan askerler, vatandaşlara çadırların kurulmasında yardımcı olarak, gelen yardımları çadırlara dağıtarak vatandaşların gönlünü ısıttı.

Bakanlar depremzedeleri yalnız bırakmadı

Depremin hemen ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'a gelerek yıkımın yaşandığı köylerde incelemede bulundu. Depremzedelerle bir araya gelen, acılarını paylaşan Soylu, yaraların kısa sürede sarılması için de gerekli talimatları verdi.

Hayatını kaybedenlerin acılarını paylaşan ve ailelere başsağlığı dileyen Soylu, hastanelerdeki yaralıları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye gelerek hasar gören köylerde incelemelerde bulundu. Hayvanları telef olan depremzedelerin tüm zararlarının karşılanacağını anlatan Pakdemirli, devletin tüm kurumlarıyla vatandaşların yanında olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA