GRAFİKLİ- Beyrut Limanı'ndaki patlama
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GRAFİKLİ- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada 30 kişinin öldüğü, 2 bin 500 kişinin de yaralandığı bildirildi.

GRAFİKLİ- Beyrut Limanı'ndaki patlama
04.08.2020 22:05 | Son Güncelleme: 04.08.2020 22:08

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada 30 kişinin öldüğü, 2 bin 500 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğünü, 2 bin 500 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Depoda daha sonra şiddetli bir patlama meydana geldi.

Lübnan Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söyledi.

Lübnan Kızılhaç Örgütü yetkililerinden Georges Kettaneh, yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle yüzlerce kişinin yaralandığını belirtti. Patlamada ölülerin de olduğunu aktaran Kettaneh, sayı hakkında herhangi bir detay vermedi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre ise patlama nedeniyle Hristiyan Ketaib Partisi Genel Sekreteri Nizar Necaryan öldü.

Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçiliği de yayınladığı yazılı açıklamada, patlamada Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçisi Yerzhan Kalekenov yaralandığını, büyükelçilik binasının da hasar gördüğünü bildirdi.

Patlamada 2 Türk yaralandı

Türkiyenin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, yaşanan büyük patlamalar sonucu başkent Beyrut'un korkunç şekilde sarsıldığını belirterek, patlamanın olduğu bölgeye oldukça yakın bir noktada bulunan Türkiyenin Beyrut Büyükelçiliği rezidansının hasar gördüğünü ve o nedenle de oradan ayrılmak durumunda kaldıklarını kaydetti.

Çakıl, ilk belirlemelere göre patlamada 2 Türk vatandaşının yaralandığı bilgisine ulaştıklarını ve yaralıların durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Patlama Hariri'nin evine yakınında meydana geldi

Patlamada olay bölgesine yakın bir noktada bulunan eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin de hasar gördüğü, eski başbakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu.

Beyrut Valisi olayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti

Beyrut Valisi Mervan Abbud, olay yerinde incelemelerde bulundu. Abbud, burada yaptığı açıklamada, Beyrut'un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti.

Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

İsrail ve Hizbullah'tan yalanmalar

İsrailli yetkililer Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamayla Tel Aviv'in bir ilgisinin olmadığını iddia etti.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, Tel Aviv'in Beyrut'taki patlamayla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.

Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'in kendilerine ait silah depolarını hedef alması sonucu patlamanın meydana geldiğine dair iddiaları yalanladı.

Hizbullah'a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaynak: AA

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