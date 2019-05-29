GRAFİKLİ - Bayramda 185 bin trafik personeli yollarda olacak

Vatandaşların bayram tatilinde güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için yaklaşık 185 bin trafik personeli yollarda olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bakan yardımcıları, müfettişler ve bürokratlar sahaya inerek denetimleri yerinde inceleyecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. Bakanlık 9 günlük bayram tatili olmasına rağmen trafik denetimlerini 31 Mayıs 2019-10 Haziran 2019 arasında 11 gün süreyle gerçekleştirecek.

Bu kapsamda 81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlıklarına gönderilen "Trafik Tedbirleri" konulu talimat ile 31 Mayıs 2019-10 Haziran 2019 tarihlerini kapsayan 11 günde kara yollarında alınacak güvenlik önlemleri tek tek sıralandı.

Buna göre, planlanan 11 günlük süre içerisinde, emniyet ve jandarmadan günlük ortalama 9 bin 202 trafik ekibi, 16 bin 802 trafik personeli sahada görev alacak. Bayram tatili süresince toplam 101 bin 23 trafik ekibi/timi ve 184 bin 825 trafik personeli görevli olacak.

Bakan Soylu ekipleri yerinde denetleyecek

Trafik tedbirlerinin yerinde denetlenmesi ve yaşanabilecek sıkıntılara anında müdahale edilebilmesi amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bakan yardımcıları, Jandarma genel komutanı, Emniyet genel müdürü, tüm vali ve kaymakamlar, Emniyet Genel Müdürlüğü genel müdür yardımcıları ve daire başkanları, Jandarma Genel Komutanlığı komutan yardımcıları ve daire başkanları, il ve ilçe emniyet müdürleri ile il jandarma komutanları da sahada olacak.

Özellikle kazaların yoğunlaştığı kaza kara noktalarında ve güzergahlarda alınan trafik tedbirlerinin yanı sıra ilave tedbir ihtiyacı olup olmadığının tespiti ve denetimi için tatil süresince 36 polis başmüfettişi, 21 jandarma başmüfettişi, 9 jandarma denetleme üyesi olmak üzere 66 müfettiş görevlendirilecek.

Trafik ekiplerinin kara yolu güzergahlarında tepe lambaları daima açık olacak şekilde "görünürlükleri" ön plana çıkarılacak. Sürücüler üzerinde "algılanan yakalanma riski duygusu" sürekli canlı tutulacak.

Son 3 yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olduğu tespit edilen 18 ildeki 20 güzergahta her 10 kilometrede bir ekip görevlendirilecek. Ayrıca emniyet ve jandarma merkez birimlerinden toplam 52 personelden oluşan 18 ekip belirlenen güzergahlardaki trafik ekip ve personelini denetleyecek.

Havadan yoğun denetim yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu bayramda da havadan denetimlere ağırlık verilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Diyarbakır başta olmak üzere 25 ilde 126 saat helikopter ile denetim yapılacak. Ayrıca 71 ilde bin 565 saat drone ile kural ihlali yapan sürücüleri tespit edecek.

Otobüslerde sivil ekipler yolcu gibi denetim yapacak

Bayram süresince toplam bin 520 yolcu otobüsü, yolcu olarak binecek sivil ekiplerce habersiz olarak denetlenecek. Terminallerde ve ara istasyonlarda şehirler arası otobüs denetimleri artırılacak. Terminallerde izin verilen yerler dışında şehirler arası otobüslerin kalkışlarına ve korsan taşımacılığa izin verilmeyecek. Sefere çıkan bütün otobüsler denetlenecek, şoförlerin kural ihlali yapmamaları, sürücü ve yolcuları seyahat süresince emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirilerek bu hususa ilişkin kontrollere özel önem verilecek.

Şehirler arası yolcu otobüsleri ile 30 Mayıs-11 Haziran 2019 arasında tarifeli yolcu taşımalarına izin verilen B2/D2 yetki belgeli TUR araçlarının, SRC belgeleri, taşıma sözleşmeleri, yedek şoför, takograf (hız, çalışma/dinlenme süreleri) cihaza takılı sürücü belgesi/kartının aracı kullanan kişiye ait olup olmadığı titizlikle incelenecek.

Otobüslerin karıştığı kazalar da dikkate alınarak özellikle 02.00-08.00 ve uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı dikkat kaybının oluştuğu 05.00-07.00 saatleri arasında şoförler araç dışına davet edilecek, gerekli kontrollerin yapılması ve dinlenmeleri sağlanacak.

Özel İzin/Özel Yük Taşıma İzin Belgesi kapsamındaki araçların 01-09 Haziran 2019 arasında trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek.

Yüz yüze iletişim kurulacak, ortalama hız denetimlerine devam edilecek

Denetimlerde, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda araç sürücüleri durdurularak yüz yüze iletişim kurulacak ve uzun yoldan gelen sürücülerin dinlendirilmeleri sağlanacak.

Radar denetimleri, hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı güzergahlarda, mümkün olduğunca yüz yüze temas yolu ile yapılacak.

Toplam uzunluğu 2 bin 155 kilometre olan tüm otoyollarda "ortalama hız" denetimi yapılmaya devam edilecek.

Trafik kazaları ve yol durumu merkezden anlık takip edilecek.

Şehir merkezlerinde, halkın yoğun olacağı AVM ve mezarlıklarda trafik tedbirleri artırılacak.

Merkezdeki "Trafik Kaza Danışma Birimi" tarafından ülke genelindeki yol durumu ve kazalar anlık olarak takip edilecek ve anında müdahale sağlanacak.

Çocuklar ebeveynlerine trafik karnesi verecek

Bakanlık bu Ramazan Bayramı'nda da "Kımızı Düdük" kampanyasına devam edecek. Jandarma ve emniyet trafik personeli çocuklara kırmızı düdüğün yarı sıra trafik karnesi dağıtacak. Çocuklar bu karnelere, araç kullanan anne ve babalarının trafikte uydukları ya da uymadıkları kurallar konusunda değerlendirme yapacak, notlar verecek.

Çocuklar tarafından doldurulacak olan bu karneler 20 Haziran 2019'a kadar #trafikkarnem etiketi ve TrafikEgm Twitter adresi ile paylaşılacak. Karneler arasından en çok beğeni alan ilk yüz paylaşım sahibi öğrenci bisiklet ile ödüllendirilecek. Ayrıca öğrenciler karneleri www.trafik.gov.tr adresinden de temin edebilecek.

Kazaların yoğun yaşandığı 50 nokta öncesinde navigasyonlu uyarı

Ülke genelinde ana güzergahlarda 2018 yılında meydana gelen kazaların yoğunlaştığı 50 noktaya gelmeden sürücü, Yandex Navigasyon sistemi üzerinden uyarılacak. Kaza bölgesine gelmeden önce sürücülere "Dikkat kaza riski! Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" mesajı ekran üzerinden verilecek.

Kaynak: AA