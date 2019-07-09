GRAFİKLİ - Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final heyecanı

Afrika kıtasının en önemli futbol organizasyonu Uluslar Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen organizasyonun çeyrek finalinde yarın iki maç yapılacak.

Mısır'ın başkenti Kahire'de oynanacak karşılaşmalarda Senegal ile Benin TSİ 19.00, Nijerya ile Güney Afrika ise TSİ 22.00'de yarı final bilet almak için sahaya çıkacak. Maçlar D-Smart'tan naklen yayımlanacak.

Krallık yarışında 3 isim önde

Grup aşaması ve son 16 turunda 87 kez filelerin havalandığı ve maç başına 1,98 gol ortalamasıyla devam eden turnuvanın gol krallığı yarışında ise 3 futbolcu zirvede yer alıyor.

Liverpool'da forma giyen Senegalli Sadio Mane, Napoli'de oynayan Cezayirli Adam Ounas ve kariyerini Çin'de sürdüren Nijeryalı Odion Ighalo üçer golle krallık yarışını önde götürüyor.

Ev sahibi çeyrek finali göremedi

Organizasyona ev sahipliği yapan ve kadrosunda yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı bulunduran Mısır, çeyrek finale çıkamadı.

24 kez finallerde mücadele eden ve turnuvanın en deneyimli takımlarından olan Mısır, 85. dakikada yediği golle Güney Afrika'ya 1-0 mağlup oldu ve son 16 turunda elendi.

Tarihinde ilk kez finallere kalan Madagaskar ise büyük bir başarıya imza atarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final programı şöyle:

Yarın:

19.00 Senegal-Benin

22.00 Nijerya-Güney Afrika

11 Temmuz Perşembe:

19.00 Fildişi Sahili-Cezayir

22.00 Madagaskar-Tunus

Kaynak: AA