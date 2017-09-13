Grafik Tasarımcısı Muhtardan Halisdemir Panosu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir için aynı zamanda grafik tasarımcısı olan muhtar Ferhat Aygün tarafından ışıklı bir pano yaptırıldı.



Keçiören Belediyesi Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Ferhat Aygün, şehit Ömer Halisdemir'in aziz ruhunu şad etmek ve O'nu gelecek nesillere tanıtmak adına bu panoyu yaptıklarını ve muhtarlık önüne koyduklarını belirtti.



Aygün, panonun 1,5 metre genişliğinde ve 3,5 metre yüksekliğinde olduğunu, Halisdemir'in fotoğrafıyla birlikte İstiklal Marşı'nın tamamının da pano üzerinde yer aldığını anlattı.



"Pano üzerine 'Bedelini ödemediğimiz hiçbir zafer bizim değildir, ne mutlu bedel ödeyenlere' sözünü koymayı da uygun gördük." ifadelerini kullanan Aygün panonun tasarımı için 10 gün çalıştıklarını söyledi.



Aygün, "Çanakkale Savaşı'nda Seyit Onbaşı neyse 15 Temmuz'da darbe girişiminde de Ömer Halisdemir aynı rolü oynadı bize göre." değerlendirmesini yaptı.



Bu tip uygulamaların devam etmesi gerektiğini belirten Aygün, panoyla ilgili vatandaşlardan olumlu dönüşler aldıklarını belirterek, "Ömer Halisdemir olabilir, 15 temmuz görselleri olabilir. Bunların bu şekilde panolar yapılarak bizden sonraki nesillere aktarılmasının uygun olacağını düşünüyoruz. İnşallah bizim bu çalışmamız da diğer mahallelerimize örnek olacaktır." diye konuştu.