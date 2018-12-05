Grafik Tasarım Öğrencilerinin Fotoğraf Kareleri Sergiye Yansıdı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Tasarım bölümü öğrencilerinin fotoğraf karelerinin yer aldığı sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Üsküdar Belediyesi'nin desteğiyle Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen sergide, grafik tasarımı öğrencilerinin 4 yıl boyunca farklı alanlarda izlenimlerini yansıttığı 100 fotoğraf yer alıyor.

Burada konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sergide emeği geçenleri tebrik ederek, Üsküdar'da kültür, sanat ve medeniyet adına yapılan işlerin hem ilçeye yakıştığını hem de başarılı olduğunu aktardı.

Yapılan işin kalitesi ve derinliği itibarıyla medeniyete iz bırakacak eserler çıkacağına inandığını dile getiren Türkmen, "Fotoğrafları sergilenen gençleri tebrik ediyorum. Bu işler hem önemli işler hem de gerçekten önemine binaen zaman ayırıp işi ciddiye alınca güzel eserler çıkacağına inanıyorum. Bizler de bu tür faaliyetlere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

İlçe Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar'ın tarihi ve kültürel derinliği olan bir yer olduğunu söyledi.

Üsküdar'ı sanatıyla sosyal yapısıyla tarihiyle ve sosyal kurumlarıyla anlamanın Türk medeniyetini anlamak adına da önemli olduğunu kaydeden Demiryürek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Abdüsselam Ferşatoğlu, sergideki fotoğrafların öğrencilerinin 4 yıllık birikimi sonucunda ortaya çıktığının altını çizerek, "Burada yer alan fotoğraflar grafik tasarım öğrencilerinin bir tema etrafında çektiği fotoğraflar. Grafik tasarımda bir fotoğraf yazıyla birlikte kullanılıyor ancak yazıdan daha hızlı bir mesaj içeriği iletebiliyor. Bizim öğrencilerimiz de 'Grafik tasarımı öğrencisi bir fikri kamerasına nasıl yansıtır?' çalışmasının içerisinde yer aldılar." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesini Türkmen, Demiryürek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı, İlçe Müftüsü Ali Çakmak ve Ferşatoğlu birlikte kesti.

Sergi, 16 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.