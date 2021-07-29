(GRAFİK) ABD'nin Alaska eyaletinde 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

(GRAFİK) ABD'nin Alaska eyaletinde 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi (2)

Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca - Haberler | Güncel

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Alaska açıklarında 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Alaska açıklarında 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yaklaşık 47 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, Perryville'in 91 kilometre açığı olduğu belirtildi.

USGS'nin büyüklüğünü 8,2 olarak açıkladığı depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Bölgenin, çok şiddetli depremin ardından 6,2 ve 5,6 büyüklüklerinde artçı depremlerle sarsıldığı bildirildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

(GRAFİK) ABD'nin Alaska eyaletinde 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi (2)
(GRAFİK) ABD'nin Alaska eyaletinde 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi (2)
(GRAFİK) ABD'nin Alaska eyaletinde 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi (2)
(GRAFİK) ABD'nin Alaska eyaletinde 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca

ABD'nin Alaska eyaletinde 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD'nin Alaska eyaletinde 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 8,2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi.
ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 8,2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Fatma Girik Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Mesut Özil Mete Gazoz Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
(GRAFİK) ABD'nin Alaska eyaletinde 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 11:17:08. #1.15#

title